”Ukraina oppii Natolta – Venäjä ISISiltä” – video näyttää hyökkääjän uuden keksinnön

Venäläinen sotabloggari Romanov on julkaissut kanavallaan videon venäläisten ”itsetuhopanssarivaunusta”. Venäläiset lastasivat vanhan T-54/55:n kuudella tonnilla räjähdysainetta lastatun T-54/55-panssarivaunun kohti ukrainalaisten asemia Marinkassa, Donetskin alueella.

Romanov kutsuu panssarivaunua ”voimakkaimmaksi kamikaze-drooniksi”. Hän myös väittää vanhan vaunun olleen Ukrainan armeijalta kaapattu.

Kauko-ohjattu vaunu kuitenkin ajoi miinaan, minkä jälkeen ukrainalaisjoukot tuhosivat vaunun singon laukauksella. Seurauksena oli valtava räjähdys.

– Kokeilut kamikaze-droonin kehittämiseksi jatkuvat, kirjoittaa Romanov.

Sen sijaan tutkivan journalismin Bellingcat-ryhmän perustaja ja luova johtaja Eliot Higgins kommentoi Venäjän pikemmin soveltavan terroristijärjestö ISISiltä oppimiaan taktiikoita. ISIS ajoi usein räjähteillä lastattuja ajoneuvoja päin vihollisensa asemia.

– Ukraina oppii strategiansa ja taktiikkansa Natolta, Venäjä taas ISISiltä.

Ukraine learns strategy and tactics from NATO, Russia learns it from ISIS. https://t.co/eBJPoHogWR

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) June 18, 2023