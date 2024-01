Ukraina ohjasi haavoittuneen turvaan lennokilla

Haavoittunut ukrainalainen sotilas johdatettiin turvaan lennokin avulla, kerrotaan X:ssä leviävällä Ukrainan asevoimien julkaisemalla videolla.

Alla olevalla videolla näkyy, kuinka lennokki paikantaa haavoittuneen sotilaan lämpökameralla. Haavoittunut sotilas makasi melko avoimella paikalla liikkumattomana.

– Evakuointi olisi ollut vaikeaa, sillä vihollinen oli liian lähellä, videon kertoja sanoo.

Tiedustelulennokin avulla haavoittuneelle sotilaalle lähetettiin tarvikkeita sekä viesti, jossa kehotettiin seuraamaan lennokkia. Haavoittunut sotilas onnistui lennokkia seuraten ryömimään paikkaan, josta evakuointiryhmä onnistui pelastamaan hänet.

Kauko-ohjattavilla lennoikeilla on ollut suuri merkitys hyökkääjälle ja puolustajalle.

During reconnaissance, a Ukrainian drone belonging to the 68th Brigade discovers a wounded Ukrainian soldier. They dropped tea and a note to him to follow the drone, which ended in a successful evacuation. 👏 pic.twitter.com/kqk0wSTJD5

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 19, 2024