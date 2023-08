Ukraina muutti taktiikkaansa – pelastaako tämä vastahyökkäyksen?

King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin toteaa Telegraphissa, että Ukraina on muuttanut taktiikkaansa vastahyökkäyksen edetessä.

– Ukrainan joukot ovat joutuneet muuttamaan taktiikkaansa Venäjän äärimmäisen kovan puolustuksen edessä ja palaamaan pitkän matkan iskuihin huoltolinjoja ja ylimpiä kenraaleja vastaan pelastaakseen horjuvan vastahyökkäyksensä, Martin toteaa.

Hänen mielestään muutettu taktiikka parantaa vastahyökkäyksen mahdollisuuksia onnistua.

– Heillä on tänä kesänä yksi sotilaallinen päätavoite: murtaa venäläisten linjat Zaporizhzhjan eteläpuolella ja päästä Asovanmeren rannikolle. Tämä manööveri katkaisisi Venäjän joukot kahtia, mikä tekisi Venäjän aseman Ukrainassa erittäin vaikeaksi, Martin arvioi.

Laajamittaiset iskut tykistöön

Aiemmin vastahyökkäyksessä pyrittiin panssaroituihin läpimurtoihin. Vaikka ne vaikuttivat ensin tehoavan, on hyökkäys hidastunut Venäjän äärimmäisen laajoihin miinakenttiin sekä juoksuhautojen ja panssariesteiden verkostoihin.

Etenemisen tyssäämisen myötä Ukraina siis joutui palaamaan jo aiemmin hyödyntämiinsä pitkän kantaman iskuihin. Niitä edesauttaa länsimailta saatu uusi teknologia, kuten britannialaiset Storm Shadow-ohjukset.

Taktiikan muutosta alleviivaa Martinin mukaan eniten systemaattiset iskut Venäjän tykistöä vastaan. Heinäkuun jälkeen Venäjä on menettänyt noin 25 tykistöasetta joka päivä.

– Tykistö on ehdottoman keskeinen osa venäläistä sodankäyntitapaa. Neuvostoliitolta periytyvässä doktriinissa tykistö on ensisijainen keino tuhota vastustajajoukot. Venäjän tykistön heikentäminen on keskeinen keino heikentää venäjän joukkoja, Martin huomauttaa.

Riittääkö aika?

Teorian tasolla muuttunut taktiikka edesauttaa Ukrainan läpimurtoa Venäjän linjoista. Martin varoittaa kuitenkin, että Ukrainan aika käy vähiin ennen talven koittoa.

– Jäljellä on korkeintaan neljä kuukautta aikaa, ennen kuin talvi saapuu jälleen Ukrainaan ja laajamittaiset taistelutoimet vaikeutuvat huomattavasti. Kun seuraava kevät koittaa, Yhdysvaltain presidentinvaalien vaalikausi on edennyt jo pitkälle ja länsimaiden hallituksille saattaa käydä nykyistä vaikeammaksi perustella Ukrainan tukemista, mikäli taistelukentällä ei ole saavutettu merkittäviä voittoja, Martin varoittaa.

– Sodan kohtalo näyttää olevan vaakalaudalla, hän sanoo.