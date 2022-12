Ukraina menestyy myös 2023: Tässä kahdeksan syytä

Kun Venäjä helmikuussa 2022 aloitti massiivisen hyökkäyksensä Ukrainaan, moni otaksui puolustuksen romahtamisen olevan vain ajan kysymys. Ukrainan joukot ovat kuitenkin onnistuneet yli odotusten, ja yhdysvaltalaistutkija Brian Mefford uskoo seuraavien kahdeksan tekijän antavan aihetta optimismiin myös vuonna 2023.

1. Ukrainan sotilaallinen suorituskyky

Sodan ensimmäiset kymmenen kuukautta ovat Meffordin mukaan osoittaneet, että sotilaallisesti liittoutumattoman Ukrainan armeija täyttää pitkälti Naton standardit tai on jopa ylittänyt ne.

– Vaikka ukrainalaisjoukot ovat usein olleet vahvuudeltaan ja aseistukseltaan vahvasti alakynnessä, ne ovat osoittautuneet erittäin taitaviksi ja hyvin johdetuiksi. Ne ovat myös suurenmoisen motivoituneita puolustamaan kotimaataan, Mefford sanoo Atlantic Councilin julkaisemassa artikkelissa.

2. Ukrainan sitkeys

Kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä, Vladimir Putin kuvitteli Kiovan antautuvan kolmen päivän kuluessa.

– Tämän katastrofaalisen virhearvion pitäisi toimia tuleville sukupolville oppikirjaesimerkkinä siitä, miten autoritaarinen hallinto lankeaa omaan propagandaansa, Mefford toteaa.

Helmikuun 24. päivästä lähtien Ukrainan kansa on säilyttänyt puolustustahtonsa huolimatta venäläisjoukkojen toteuttamista miehityksistä, piirityksistä, energiahuollon katkoksista sekä järjestelmällisestä seksuaalisesta väkivallasta, kyydityksistä, joukkomurhista ja muista ilmeisistä sotarikoksista.

– Maata, joka on kokenut 1930-luvun holodomorin [Josif Stalinin kommunistihallinnon kansanmurhatarkoituksessa aiheuttaman nälänhädän; toim. huom.] kauhut ja joutunut toisen maailmansodan apokalyptisen itärintaman taistelujen keskiöön, ei pidä koskaan aliarvioida. Silti Venäjä teki juuri niin.

3. Läntiset liittolaiset

Ukraina on Meffordin mukaan saanut korvaamatonta apua Yhdysvaltojen ja Britannian toimittamista aseista, tiedustelutiedoista, koulutuksesta ja taloudellisesta tuesta.

Niiden ansiosta merkittävä osa Venäjän hyökkäysarmeijasta on kyetty lyömään taistelukentällä.

Jokainen ukrainalainen tuntee hänen mukaansa lännestä toimitettujen asejärjestelmien nimet Himars, Javelin, Stinger, NLAWS, Harpoon ja Patriot.

– Vaikka monet näistä ovat lähes 30 vuotta vanhoja, ne ovat osoittautuneet tuhoisiksi Venäjän armeijaa vastaan, hän sanoo.

4. Puolan solidaarisuus

Ukrainan ja Puolan välinen suhde on nyt Meffordin mukaan läheisempi kuin koskaan ennen.

– Avaamalla ovensa miljoonille ukrainalaispakolaisille Puola on noudattanut kultaista sääntöä ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Moni maa on auttanut ukrainalaisia pakolaisia, mutta Puolan avosydäminen syleily erottuu edukseen. Puolan antama sotilaallinen apu, koulutus ja diplomaattinen tuki ovat niin ikään olleet erinomaisia, hän toteaa.

5. Turkin antama tuki

– Eräät tarkkailijat kiistelevät yhä Turkin täsmällisestä kannasta Venäjän ja Ukrainan sotaan. Kukaan ei silti voi kiistää sitä, että Turkin viimeisen vuoden aikana antama apu on ollut valtava lahja Ukrainalle, Mefford sanoo.

– Turkkilaiset Bayraktar-taistelulennokit vaikuttivat ratkaisevasti sodan ensimmäisinä viikkoina ja auttoivat pelastamaan Kiovan ja Harkovan Venäjän miehitykseltä. Turkin muita merkittäviä toimia ovat olleet päätös sulkea Bosporinsalmi venäläisiltä sotilasaluksilta ja viimeaikaiset toimet sähkön hätätoimituksista Ukrainaan.

6. Yhdistynyt Eurooppa

Vielä vuoden 2021 lopulla Saksa ajoi Nord Stream II -kaasuputkihankkeen saattamista loppuun, Brian Mefford muistuttaa.

– Nyt Nord Stream II on kuollut, ja Venäjän aggressio on saanut aiemmin liittotutumattomat Ruotsin ja Suomen liittymään Natoon. Sen lisäksi, että Nato on vahvempi kuin koskaan, Euroopan unionilla on nyt suurempi päämäärä kuin koskaan perustamisensa jälkeen, hän toteaa.

7. Venäjän ylimielisyys

Vladimir Putinin päätös hyökätä Ukrainaan paljasti Meffordin mukaan sen, että Venäjän imperialistisen uhon taustalla vallitseva todellisuus on usein kovin huteralla pohjalla.

– Rikollisesti suunniteltu ja taitamattomasti toteutettu hyökkäys Ukrainaan tuhosi myytin Venäjästä sotilaallisena suurvaltana ja jätti maan kansainvälisesti eristetymmäksi kuin kertaakaan sitten bolševikkivallankumouksen, hän sanoo.

Putinin Venäjän liittolaisia ovat hänen mukaansa enää harvat paariavaltiot, kuten Valko-Venäjä, Iran ja Pohjois-Korea.

8. Presidentti Volodymyr Zelenskyi

Ukrainan presidentti on Meffordin mukaan kymmenessä kuukaudessa saavuttanut ennennäkemättömän kansainvälisen suosion.

– Ukrainan historian aikana moni kansallinen johtaja on kriisiaikana poistunut maasta. Zelenskyi teki päinvastoin. Hänen ikoninen ”Tarvitsen ammuksia, en kyytiä”-lausuntonsa ja ikimuistoinen ”presidentti on täällä”-videonsa vahvistivat Ukrainan kansallista vastarintaa hyökkäyksen ensimmäisinä päivinä ja sävyttävät kymmenen kuukautta kestänyttä, yhä itsevarmemmaksi käynyttä uhmaa, Mefford sanoo.

– Hänen päätöksensä jäädä pääkaupunkiin oli yksi koko sodan käännekohdista. Se todisti Ukrainan kansalle ja koko maailmalle, että hän on johtaja, jonka ympärille on hyvä ryhmittäytyä.