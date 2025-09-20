Ukraina lähti vastahyökkäykseen – hurja väite Venäjän tappioista

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Oleksandr Syrskyi sanoo Ukrainan käynnistäneen onnistuneen vastahyökkäyksen Donetskin alueella.
Dobropilljan suunnalla toteutetussa operaatiossa Ukrainan joukot ovat kenraalin mukaan edenneet paikoin jopa seitsemän kilometrin verran. Yhteensä operaatiossa on komentajan mukaan vapautettu 160 neliökilometriä Ukrainan maaperää.
Venäjän tappioiden Syrksyi kertoo olevan yhteensä 2456 sotilasta.
Tunnettu pitkän linjan Venäjä-asiantuntija Edward Walker kiinnittää viestipalvelu Bluesky’ssa huomiota kenraalin kommentteihin.
Walkerin mukaan Ukrainan asevoimien komentaja ei yleensä kerro asioita julkisuuteen yhtä suorapuheisesti.
– Ei ole selvää miltä ajanjaksolta arvioidut Venäjän tappiot ovat, mutta huomionarvoista on se, että tällaiset väitteet ovat Syrskyiltä epätavallisia, Walker kirjoittaa.
– Tiedot on otettava vastaan varauksellisesti ja tämä on tietysti vain yksi osa rintamaa, mutta silti seuraamisen arvoista.
Ukrainan asevoimien komentajan mukaan hyökkääjä on operaation aikana menettänyt 12 panssarivaunua, 37 taisteluajoneuvoa, 162 tykkiä, viisi raketinheitintä, 160 droonia tai lennokkia ja satoja muita ajoneuvoja.
Syrskyin mukaan Ukraina on vastahyökkäyksessä vallannut takaisin seitsemän asutuskeskusta.
