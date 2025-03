Ukraina kymmenkertaisti dronejen tuotannon vuodessa, hyökkääjälle kovia tappioita

Ukrainan ulkoministeriö kertoo sosiaalisen median tietoiskussaan, kuinka miehittämättömistä aluksista eli droneista on muodostunut erittäin tärkeä työkalu maanpuolustuksessa hyökkäyssotaa käyvää Venäjää vastaan.

– Ukraina on vienyt dronesodan uudelle tasolle, mikä edistää miehittämättömien taistelujärjestelmien tulevaisuutta.

Pelkästään viime vuonna Ukraina tuotti yli 1,5 miljoonaa erityyppistä dronea. Tammikuussa 2025 dronejen tuotanto kasvoi 10-kertaiseksi vuoden takaiseen verrattuna.

Ulkoministeriön mukaan 66 prosenttia Venäjälle tammikuussa aiheutuneista kalustotappioista johtui Ukrainan droneista.

Ukrainan asevoimien käyttämistä droneista 96 prosenttia on tuotettu tai ostettu kotimaassa.

Ministeriö kertoo, että vuonna 2025 Ukraina tuottaa 30 000 kotimaisella teknologialla varustettua pitkän kantaman dronea.

Lisäksi käytössä on muun muassa videolinkin kautta ohjattavia FPV- ja tiedusteludroneja sekä maalla ja merellä kulkevia droneja.

– Ukrainan dronet määrittelevät turvallisuuden tulevaisuuden uudelleen. Kutsumme yhteistyökumppanimme investoimaan Ukrainan dronetuotantoon.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 21, 2025