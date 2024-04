Ukraina sanoo aiheuttaneensa Krimin iskulla miljardien vahingot

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan maan asevoimien keskiviikkoinen isku miehitetyllä Krimillä sijaitsevaan lentotukikohtaan käy Venäjälle kalliiksi.

Asiasta kertovan Ukrainska Pravdan mukaan sotilastiedustelu väittää iskussa Džankoin lentotukikohtaan Pohjois-Krimillä tuhoutuneen muun muassa neljä S-400-ilmapuolustusjärjestelmää.

S-400-järjestelmän yksikköhinnan arvellaan olevan noin 600 miljoonaa dollaria.

Sotilastiedustelupalvelun mukaan iskussa tuhoutui tai ”vaurioitui kriittisesti” myös kolme tutka-asemaa ja muuta ilmatorjunta- ja tiedusteluvälineistöä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli joukkojansa aiemmin hyvin toteutetusta iskusta.

Venäjä ei ole kommentoinut iskua.

