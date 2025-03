Ukraina kiittää: Suomalainen yritys toimittaa tärkeää tiedustelutietoa

Suomalaisen satelliittikuvayhtiö Iceyen toimittama aineisto korostuu Ukrainan puolustustaistelussa nyt, kun Yhdysvallat on lopettanut tietojen jakamisen. Perjantaina kävi ilmi, että yhdysvaltalainen yksityinen satelliittikuvayhtiö Maxar on määrätty lopettamaan kuvien jakaminen Ukrainan viranomaisille.

Maxaria koskeva määräys on osa viime viikolla käynnistynyttä prosessia, jossa Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA vahvisti että se on lopettanut saamansa tiedustelutiedon jakamisen Ukrainalle sekä kieltänyt myös liittolaisiaan jakamasta Ukrainalle Yhdysvalloista peräisin olevaa tietoa. Tiedustelutiedon suitsiminen on osa toimia, jossa Yhdysvaltojen hallinto yrittää painostaa Ukrainaa Venäjän aloittaman hyökkäyssodan lopettamiseksi.

Maxarin omistavat yhdysvaltalainen pääomasijoittaja Advent ja kanadalainen pääomasijoittaja BCI. Maxarin Weatherdesk-sääpalvelun omistaa suomalainen mittalaitekonserni Vaisala. Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen NRO-toimisto on rahoittanut Maxaria ja paria muuta satelliittikuvapalvelua voimakkaasti varsinkin Venäjän hyökkäyssodan alkuvaiheessa. Keväällä 2022 kerrottiin, että Maxar oli tehnyt Yhdysvaltain tiedustelun kanssa satelliittikuvistaan kymmenvuotisen toimitussopimuksen. Sopimuksen arvoksi arvioitiin tuolloin noin 3,2 miljardia dollaria.

Ukrainalainen talouslehti Ekonomitšna Pravda kertoi aiemmin maaliskuussa, että suomalaisen Iceyen satelliittien SAR-teknologia on Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n ahkerassa käytössä. Yhtiö teki Saksan hallinnon ja saksalaisen asejätti Rheinmetallin tukemana kuvatoimitussopimuksen Ukrainan kanssa syyskuussa. Marraskuussa Rheinmetall kertoi sivuillaan, että Iceyen yhteistyö Rheinmetallin kanssa tarjoaa Ukrainalle entistä enemmän SAR-satelliittikuvadataa Ukrainan omista kriittisistä kohteista.

Ukrainan sotilastiedustelun ja Iceyen yhteistyö käynnistyi jo vuonna 2022. Ekonomitšna Pravdan mukaan GUR:n johtaja Kyrylo Budanov otti Iceyeen yhteyttä ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Silloin hän halusi ostaa Ukrainalle oman satelliitin.

Elokuussa 2022 Iceye teki sopimuksen Serhiy Prytula -hyvätekeväisyyssäätiön rahoittamana siitä, että Iceye tarjoaa Ukrainan valtiolle satelliittikuvia.

Yhteistyö on viime vuosina laajentunut ja syventynyt. Nykyään yksityiskohtaista tutkakuvaa välittää Ukrainan yltä sen tarpeisiin jo kaksi Iceyen satelliittia. Lisäksi Ukraina saa myös muiden Iceyen satelliittien välittämää dataa. Osan syntyvistä kuluista kattavat Ukrainassa kerätyt lahjoitusvarat, osan Saksa ja Rheinmetall. Omassa käytössä olevista satelliiteista on Ukrainan mukaan se hyöty, että tieto saadaan käyttöön jopa kuusi kertaa nopeammin.

Puolalainen Milmag mainitsee, että GUR:n tiedottajan mukaan ensimmäisen Iceye-satelliitin ottamista noin 5 200 lähes puolta on käytetty taisteluoperaatioissa. Ekonomitšna Pravdan mukaan näihin operaatioihin lukeutuvat lentotukialus Minskin upottaminen ja Sevastopolin lahteen tuhottu sukellusvene Rostov-na-Donu vain muutaman päivän viiveellä toisistaan syyskuussa 2023. Lehti kertoo, että GUR:n mukaan tiedustelu käyttää Iceyen satelliitteja tällä hetkellä Venäjän ja Ukrainan miehitettyjen alueiden tiedusteluun.

Vahvistamattomien mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi lopettanut omien tiedustelutietojensa jakamisen siksi, että Ukraina joutuisi lopettamaan drone- ja ohjusiskunsa Venäjän alueille. Mikäli tiedot pitävät paikkansa, suomalainen satelliittiyhtiö auttaa Ukrainaa juuri siinä, mitä Yhdysvallat ei haluaisi Ukrainan tekevän.

Iceyeen on sijoittanut myös Suomen valtio. Valtion kokonaisuudessaan omistama sijoitusyhtiö Solidium kertoi viime keväänä sijoittaneensa yhtiöön 40 miljoonaa euroa. Muita sijoittajia ovat esimerkiksi pääomajätti BlackRock ja Plio.

Viimeksi heinäkuussa 2024 Iceye ja Ukrainan puolustusministeriö allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan yhteistyön syventämisestä. Ekonomitšna Pravda päättää artikkelinsa muistuttaen, että suomalaisten satelliittien kehittämisen ansiosta Ukrainan asevoimilla on luotettava tiedustelukumppani myös silloin, kun Yhdysvaltojen apu loppuu.

Viikonloppuna, kun kävi ilmi että Yhdysvallat oli määrännyt Maxar-yhtiön lopettamaan kuvien jakamisen, myös Iceye muistutti itsestään.

-Iceye jatkaa satelliittien välittämien tiedustelukuvien jakamista Ukrainaan. Mitään ei ole keskeytynyt, eikä keskeydy. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä ukrainalaisten kumppaniemme kanssa hyödyntääksemme parhailla mahdollisilla tavoilla olemassa olevaa järjestelmää, kirjoitti Iceyen puolalainen toimitusjohtaja Rafal Modrzewski viestipalvelu X:ssa.