Ukraina kertoo saartaneensa venäläisjoukot Lymanissa

Ukrainan asevoimat kertoo saartaneensa Venäjän joukot Lymanin kaupungissa, joka sijaitsee Donetskin alueen pohjoisosissa Itä-Ukrainassa.

Ukrainan asevoimien tiedottajan mukaan Ukrainan joukot valtasivat takaisin Lymanin lähellä olevia kyliä ja piirittivät kaupungin.

Taisteluiden kerrotaan edelleen olevan käynnissä. Eri arvioiden mukaan Lymanissa on ollut noin 5 000–5 500 hyökkääjän sotilasta.

The washington Postin saaman tiedon mukaan kaupungissa olevien venäläisjoukkojen lukumäärä on kuitenkin pienempi.

Jos Venäjä menettää Lymanin ja mottiin jääneet joukot, niin tämä voi avata tien Ukrainalle ja mahdollistaa etenemisen Luhanskin alueelle ja siten syvemmälle Donbassiin.

Donbass koostuu Luhanskin ja Donetskin alueista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti perjantaina sopimukset neljän Ukrainan alueen (Donetsk, Luhansk, Zaporižžja ja Herson) liittämisestä Venäjään.

Ukraina on tästä huolimatta jatkanut vastahyökkäyksiään varsinkin Donetskin alueella, jonka Putin väittää liittäneensä kolmen muun Ukrainalle kuuluvan alueen lisäksi Venäjään.

Venäjä järjesti alueilla ”kansanäänestykset” alueiden liittämisestä Venäjään. Länsimaat ja Ukraina ovat tuominneet äänestykset valheellisiksi ja näytösluontoisiksi.

Kansainvälinen yhteisö ei tunnusta Venäjän liitoksia vaan katsoo alueiden yhä kuuluvan Ukrainalle. Venäjä ei kokonaisuudessaan hallitse alueita.

We’ve been told that the number of Russian soldiers encircled in Lyman right now is fewer than the 5,000 figure some officials have mentioned.

— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) October 1, 2022