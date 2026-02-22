Ukraina kehottaa eurooppalaisia ​​lisäämään ohjustuotantoa

Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov vaati laajentamaan yhteisiä valmiuksia ballististen ohjusten torjuntajärjestelmien kehittämisessä ja tuotannossa videokonferenssissa Ranskan, Saksan, Italian, Puolan ja Britannian edustajien kanssa uutisoi Ukrinform.

Kokoukseen osallistuivat Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz, Saksan puolustusministeri Boris Pistorius, Ranskan asevoimaministeri Catherine Vautrin, EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas ja Naton varapääsihteeri Radmila Shekerinska.

Fedorov korosti, että Euroopan puolustusteollisuuden on kiireellisesti lisättävä ballististen ohjusten torjuntajärjestelmien tuotantokapasiteettia, koska nykyiset tuotantotasot ovat yhä kriittisen alhaiset.

Hän ehdotti yhteishankkeiden käynnistämistä Euroopan maiden kanssa ballististen ratkaisujen kehittämiseksi ja valmistamiseksi ja lisäsi, että Ukraina toteuttaa jo omia aloitteitaan tällä alalla.

Erikseen Fedorov ilmaisi kiitollisuutensa Saksan Boris Pistoriukselle PAC-3-ohjusten lisätoimitusten aloittamisesta ja totesi, että Ukraina on jo alkanut vastaanottaa niitä näiden sopimusten nojalla.

– Sopimusten täytäntöönpano tunneissa on esimerkki siitä, miten meidän pitäisi työskennellä, Fedorov korosti.

Lisäksi hän sanoi, että Ukraina valmistelee ehdotuksia taloudellisen paineen lisäämiseksi Venäjäää vastaan, mukaan lukien epäsymmetrisiä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat Venäjän varjolaivastoon. Fedorovin mukaan Ukraina luottaa Euroopan johtajuuteen näiden toimenpiteiden toteuttamisessa.