Ukraina jatkaa etenemistä ja vahvistaa asemiaan etelärintamalla

Ukrainan joukot ovat jatkaneet etenemistään ja vahvistaneet asemiaan etelärintamalla, kertoo Etelä-Ukrainan sotilaskomento.

– Asemataistelut jatkuvat, mikä joukot etenevät ja ote alueista lujittuu. Vihollinen suosii vastatykistötulta yrittäen välttää suoraa kontaktia. Vihollinen kärsii tappioita ja vetäytyy, komennosta raportoidaan.

Venäjä on viime päivien aikana tehnyt 20 ilmaiskua ukrainaisten asemiin. Samaan aikaan Ukraina on onnistunut iskemään venäläisiin ammus- ja varustevarastoihin.

Ukrainalaiset ovat onnistuneet tuhoamaan useita ammusvarastoja Mykolaivin, Hersonin ja Beryslavin alueilla sekä tuhoamaan huoltoreittejä.

Ukraina on edennyt viime päivien aikana nopeasti Izjumin alueella, joka on ollut venäläisille keskeinen valloitettu alue, kertoo muun muassa New York Times.

Moni yksityiskohta on kuitenkin edelleen vahvistamatta virallisista lähteistä.

Izjumin pormestari Valeriy Marchenko kertoi eilen kaupungin olevan ”vapautettu”. Myös Venäjän puolustusministeriö on tietojen mukaan vahvistanut Venäjän vetäytyneen alueelta.

Izjumin itäpuolella sijaitseva Kharkivin alueella sijaitseva Balakliya julistettiin myös eilen vapautetuksi Ukrainan puolustusvoimien Twitter-tilillä.

Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti vahvistaa Ukrainan edenneen huomattavasti viimeisen vuorokauden sisällä.

Raportin mukaan Venäjä on vetänyt joukkoja valtaamiltaan alueilta, mutta taistelut jatkuvat sekä Kupianskin että Iziumin kaupunkien ympärillä.

(1/4) Over the last 24 hours, Ukrainian forces have continued to make significant gains in the Kharkiv region. Russia has likely withdrawn units from the area, but fighting continues around the strategically important cities of Kupiansk and Izium.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 11, 2022