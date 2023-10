Videolla jäljitetään Venäjän raketinheitinten latauspaikka, sitten iskee HIMARS

Ukrainan 43. tykistöprikaati esittelee julkaisemallaan videolla venäläisten BM-21 Grad -raketinheitinten tuhoamista.

Yksikön mukaan onnistunut operaatio vaati ilmatiedustelun ja HIMARS-täsmäraketinheitinten saumatonta yhteistyötä. Ukrainassa valmistettu Shark-tiedustelulennokki oli havainnut kohteet peltomaaston läpi kulkevan maantien luona.

– Seuraavaksi näemme, kuinka kohde johdattaa meidät toisen BM-21 Gradin ja ammusvaraston luo, prikaati kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Lennokki odotti, kunnes molemmat raketinheittimet olivat ampuneet kaikki ammuksensa. Koordinaatit siirrettiin HIMARS-yksikölle.

– Seuraavaksi: laukaisu! Lentoaika 120 sekuntia…20…10… valmista! Lopputulosta ei voi ilmaista sanoin. Se pitää nähdä ja kokea, julkaisussa todetaan.

Videolla näkyy, kuinka HIMARS-raketti iskeytyy muutamien metrien päähän kahdesta raketinheittimestä. Toissijaiset räjähdykset viittaavat siihen, että ammusvarasto tuhoutui samassa iskussa.

Strike on two Russian BM-21 Grad MLRS during reloading. By the 43rd brigade of Ukraine. https://t.co/mYHnhVj90Q pic.twitter.com/AxQU3U4GmJ

