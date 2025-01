Ukraina iski yöllä: Engelsin tukikohdan taivas loimotti

Ukraina teki yöllä lennokki-iskun Engelsin lentotukikohtaan Saratoviin. Iskun johdosta tukikohdan öljy- tai polttoaine varasto syttyi palamaan.

Saratovin kuvernööri Roman Busargin kertoi kanavallaan viestipalvelu Telegramissa, että ilmatorjunta olisi ampunut droneja alas, ja palamaan syttyneet lennokinosat olisivat sytyttäneet tulipalon. Kuvien ja videoiden perusteella on kuitenkin nähtävissä, että palo on voimakas ja raju. Kuvernööri Buragin kirjoitti keskiviikkoaamuna, palosta ei ole seurannut henkilövahinkoja. Mitä ilmeisimmin säiliöllä ei yöaikaan oleskele ihmisiä.

Varsinainen Engelsin tukikohta polttoainevarastoineen sijaitsee Saratovin kaupungista viitisen kilometriä itään.

Roihuava varasto kuuluu Venäjän valtion varmuusvarastoista vastaavalle Rosrezerville. Satelliittikuvien perusteella Engelsissa on useampi polttoainevarasto.

Saratovin alueen uutissivusto SARBK kertoo, että Venäjän puolustusministeriö mukaan aamuyön aikana Saratovin seudulla olisi ammuttu alas yksitoista lennokkia. Toisin kuin kuvernööri Buragin, ei paikallinen media yritä väittää polttoainevarasto olisi syttynyt vahingossa taivaalta leijuneesta roskasta.

Ukraina on iskenyt Engelsiin jo useita kertoja aikaisemminkin. Esimerkiksi joulukuussa 2022 Ukraina iski droneilla Engelsin sotilastukikohtaan peräti kahdesti. Jälkimmäisessä iskussa kuoli ainakin kolme Venäjän sotilasta. Engels sijaitsee noin 700 kilometrin päässä Ukrainasta itään.

Engelsin tukikohta on tärkeä Venäjän armeijalle, koska sieltä käsin toteutetaan ohjusiskuja Ukrainaan. Engels on myös Venäjän raskaimpien pommikoneiden päätukikohta.

⚡️ A massive fire at an oil depot in Engels (Saratov region) after a drone attack

Dozens explosions have heard by locals overnight

The governor of the Saratov region confirmed that Saratov and Engels were subjected to a massive UAV attack tonight. According to him, “the debris of… pic.twitter.com/ao4EpH5tdx

— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2025