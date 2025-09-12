Verkkouutiset

Palo auringonnousun aikaan. / T.ME/ASTRA

Ukraina iski yli 200 dronella, suurimmassa öljysatamassa palo

Öinen isku oli yksi laajimmista koko hyökkäyssodan aikana.
Primorskin eli Koiviston öljysatamassa Suomenlahden suulla syttyi tulipalo perjantain vastaisena yönä. Venäläisen Kommersantin mukaan palossa syttyivät yksi alus sekä öljynpumppaamo. Kommersant ei kerro palon syytä, mutta todennäköisesti öljysatamaan osui Ukrainan pitkänmatkan hyökkäyslennokki. Palot on lehden mukaan saatu sammutettua eivätkä ne aiheuttaneet öljyvuotoja tai niiden uhkaa.

Primorskin eli Koiviston satama on Itämeren suurin öljysatama, josta huomattavan moni Venäjän varjolaivaston alus hakee ja välittää öljyä maailmalle.

Droneiskujen vuoksi myös Pietarissa sijaitseva Pulkovon lentokenttä pysäytti lentoliikenteen. Kymmeniä lentoja myöhästyi ja jouduttiin reitittämään uudelleen. Liikennöinti saatiin palautumaan vasta aamukymmenen tienoilla perjantaina.

Yhteensä Venäjän viranomaiset kertovat ampuneensa alas perjantain vastaisena yönä yli 200 Ukrainan dronea. Luku on yksi suurimmista koko 3,5 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana. Venäjän mukaan Ukrainan lennokkeja havaittiin ja torjuttiin Länsi-Venäjällä Brjanskin, Smolenskin ja Leningradin alueilla. Leningradin alueella tuhottiin lähes 30 lennokkia.

