Ukraina iski tuhoisasti Venäjän tukikohtaan – video ei herkille

Ukrainan asevoimat kertoo Telegramissa iskeneensä Venäjän tshetsheenijoukkojen tukikohtaan Hersonin alueella. Ukrainalaisen Kanal 5:n mukaan iskussa kuoli ainakin 40 sotilasta ja loukkaantui kymmeniä. Ukrainan asevoimat on julkaissut kuvan tuhoutuneesta rakennuksesta ja videon iskun jäljistä.

Ukrainan asevoimat luonnehtii tshetsheenitaistelijoita päivityksessään ”kadyroviiteiksi” ja ”tiktokereiksi”. Ensimmäinen on viittaus Venäjän Tshetshenian alueen diktaattori Ramzan Kadyroviin ja toinen tshetsheenijoukkojen suosimaan videosovellukseen.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu alla näkyvä TikTok-video iskun kohteena väitetysti olleesta joukosta sen tukikohtana toimineessa hylätyssä koulurakennuksessa. Videon on arveltu paljastaneen tshetsheenien asemapaikan. Toinen video ei sovi herkille. Siinä näytetään ukrainalaisten mukaan hengissä selvinneitä sotilaita iskun jälkeen.

Pohjois-Kaukasuksen alueeseen erikoistuneen tutkija Harold Chambersin mukaan tuhoisasta iskusta on kerrottu sekä Tshetshenian hallintoa myötäilevillä että oppositiota edustavilla sosiaalisen median kanavilla. Chambers kertoo Twitterissä, että isku tehtiin ilmeisesti HIMARS-heittimellä.

Ukr officials reportedly told local media that they located the base from a Tik-Tok video with one of Kadyrov's sons. Have not seen that respective news report

This video of a HIMARS strike in a Russian base was circulating yesterday. Chechen opposition sources claim it was Neftepolk's base in Ukraine. Reportedly 40 kadyrovtsy dead, 100 wounded. There has been little info on Oil Regiment in Ukr since Kyiv attackhttps://t.co/7Ftt19L6gI pic.twitter.com/o6IXRNumr0

— Harold Chambers (@chambersharold8) October 25, 2022