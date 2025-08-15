Ukraina iski taas: Rosneftin tärkeä jalostamo palaa jo neljättä kertaa

Ukraina on iskenyt menestyksellä Samaran Syzranissa sijaistevaan suureen öljynjalostamoon. Leikit ja kaksi korkeaa savupatsasta halkoivat aamun kajoa parinsadan tuhannen asukkaan kaupungissa perjantaina. Mash-uutiskanavan mukaan paikalliset kuulivat aamuneljän tienoilla jopa kymmenen räjähdystä. Heidän kuvaamissaan kuvissa ja videoissa tulipaloja näkyykin enemmän kuin yksi.

Jalostamot, rautateiden ohjausjärjestelmät ja yhdyspisteet sekä sotateollisuudelle materiaalia tuottavat tehtaat ovat viime viikkoina olleet Ukrainan vakiokohteita.

Samaran kuvernööri Vjatšeslav Fedorištšev ilmoitti Telegram-kanavallaan, että tilanne johtuu ilmatorjunnan toiminnasta. Kuvernöörin mukaan ilmatorjunta oli pudottanut 13 Ukrainan lennokkia. Kuvernööriltä jäi kuitenkin kertomatta, kuinka monta dronea ilmatorjunnalta pääsi läpi.

Rosnetin omistama jalostamo on yksi Volgan alueen suurimmista jalostuskomplekseista. Yritys tuottaa bensiiniä, dieselpolttoainetta, lentopetrolia, polttoöljyä ja bitumia. Laitoksen tuotteita toimitetaan sekä kotimaan markkinoille että vientiin.

Aloittaessaan toimintansa toisen maailmansodan aikana vuonna 1942 Syzranin jalostamo toimi yhtenä maan öljynjalostusvarastoista. Aluksi se toimitti polttoainetta armeijan tarpeisiin, ja sodanjälkeisinä vuosina sitä modernisoitiin ja laajennettiin. Nykyään laitoksen kokonaiskapasiteetti on jopa 8,5 miljoonan käsiteltyä öljytonnia vuodessa.

Syzranin jalostamo on ollut Ukrainan iskujen kohteena jo ainakin kolmasti aiemmin. Maaliskuussa 2024 iskut aiheuttivat jalostamolla noin 500 neliömetrin laajuisen palon. Helmikuussa 2025 keskeiseen jalostusyksikköön osunut lennokki johti laitoksen tilapäiseen sulkemiseen, kun noin 90 000 öljybarrelia päivässä käsitellyt yksikkö oli pois pelistä. Myös maaliskuussa 2025 jalostamolla syttyi tulipalo, mutta sen aiheuttamista vahingoista ei löydy tietoja julkisista lähteistä.