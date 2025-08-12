Ukraina iski Stavropoliin: Ainakin neljä sotateollisuuden kohdetta lyhyessä ajassa

Ukraina iski Stavropolissa sijaitsevaan Monocrystal-nimiseen tehtaaseen, joka valmistaa synteettisiä jalokiviä kuten safiiria. Tätä kivivalmistetta käytetään optisissa järjestelmissä, antureissa ja lasereissa – myös asevoimien käyttämissä laitteissa kuten ohjusten etsimissä.

Stavropolin kaupunginjohtaja Ivan Uljantšenkon mukaan koko isku torjuttiin menestyksekkäästi. Ilmapuolustus toimi moitteettomasti eikä kukaan loukkaantunut, vain ikkunoita hajosi paikassa jota kaupunginjohtaja kutsui ”sosiaalitilaksi”. Paikallisen uutissivuston mukaan useita autoja vahingoittui ja ikkunoita hajosi myös Stavropolin luoteisosassa sijaitsevassa asuinkerrostalossa. Kaupunginjohtaja Uljantšenko kirjoitti aamutuimaan Telegram-kanavallaan, että korjaustyöt aloitetaan välittömästi kunhan kaikki vahingot on saatu tarkastettua.

Joidenkin paikallisten lähteiden mukaan varhain tiistaina iskun kohteeksi valikoitui myös Stavropolissa sijaitseva Neptune-tehdas, joka valmistaa merenkulussa käytettäviä ohjausjärjestelmiä.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti aamulla päivittäisessä raportissaan, että torjui yön aikana 25 Ukrainan hyökkäysdronea. Niistä 22 torjuttiin Rostovin seudulla ja kolme Stavropolin seudulla. Venäjän puolustusministeriö ei koskaan kerro, montako dronea on jäänyt torjumatta.

Stavropol on Ukrainan hyökkäysdroneille suosittu kohde. Viimeksi heinäkuun lopulla Ukraina iski ensin Stavropolissa sijaitsevaan kemiantehtaaseen, joka valmistaa räjähteissä käytettäviä typpihappotuotteita. Heti seuraavana yönä kemiantehtaaseen tehdyn iskun jälkeen Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU teki lennokki-iskun Rostecille kuuluvaan radioelektroniikkatehtaseen joka valmistaa viestilaitteistoa Venäjän asevoimien käyttöön.