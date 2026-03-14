Ukraina iski Maikopin lentokentälle ja Afipskin öljynjalostamoon

Lisäksi Ukrainan asevoimien pääesikunta vahvisti Venäjän sotilasteollisuuskompleksiin kuuluvaan Kremniy El -tehtaaseen Brjanskissa tehdyn iskun seuraukset, kertoo Ukrajiinska Pravda.
Pääesikunnan mukaan päätuotantolaitokseen osui. Siellä valmistetaan integroituja piirejä erityyppisille ballistisille, risteily- ja ilmatorjuntaohjuksille.
Isku aiheutti noin 1 000 neliömetrin laajuisen tulipalon, joka vaurioitti rakennuksen kattoa.
Myös mikrosirujen tuotannossa käytettävien komponenttien varasto sai osumia. Tuotanto tehtaalla on ollut keskeytettynä noin kuudeksi kuukaudeksi.
Lisäksi pääesikunta vahvisti venäläisten raportoimat tiedot iskusta Afipskin öljynjalostamoon Krasnodarin aluepiirissä. Sen vuotuinen jalostuskapasiteetti on 6,25 miljoonaa tonnia, mikä on 2,1 prosenttia Venäjän öljynjalostuskapasiteetista. Jalostamoon rekisteröitiin suora osuma, jota seurasi tulipalo laitoksen alueella.
Myös Kavkazin sataman satamainfrastruktuuri Tšuškan alueella sai osuman. Molempien iskujen vahinkojen laajuutta selvitetään parhaillaan.
Pääesikunta raportoi myöhemmin iskuista useisiin venäläisille kuuluviin kohteisiin, mukaan lukien erillisen venäläisen ohjusprikaatin sijoituspaikka ja Iskander-ohjusjärjestelmän laukaisualusta miehitetyllä Krimillä.
Lisäksi Ukrainan joukot iskivät Venäjän ilmapuolustusjärjestelmiin. Näitä olivat Nebo-U-tutka-asema Krimillä ja S-300-järjestelmän tutkakomponentti Donetskin alueella.
Venäläiset lähteet raportoivat myös lauantaina tulipalosta öljynjalostamolla ja satamassa Krimillä drooni-iskun jälkeen.