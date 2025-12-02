Ukraina iski jo kolmanteen tankkeriin viikon aikana

Venäjän tankkereita vastaan on tehty jo kolmas isku kuluvan viikon aikana. Perjantaina Turkin edustalla iskut kohdistuivat Gambian lipun alla purjehtiviin Venäjän varjolaivaston aluksiin nimeltä Kairos ja Virat. Kairosin konehuoneessa syttyi tulipalo, josta nousi suuri savupatsas. Viratia vastaan ilmeisesti hyökättiin uudelleen lauantaina. Miehistöt evakuoitiin, eikä kukaan loukkaantunut. Molempien alusten on väitetty olleen tyhjiä iskujen aikaan.
Tiistaina tuli uusi isku, Midvolga 2 -niminen tankkeri oli matkalla Venäjältä Georgiaan. Venäläisten lähteiden mukaan aluksen lastina on ruokaöljyä.
BBC:n mukaan iskuissa Kairos- ja Virat-aluksia vastaan käytettiin Ukrainan Sea Baby -meridrooneja. Midvolga 2 -alukseen vaikuttaa sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella iskeytyneen lentävä drooni. Miehistö vaikuttaa dokumentoineen tapahtuman jälkiä ahkerasti. Venäläisillä Telegram-kanavilla leviävissä kuvissa näkyy lennokin kappaleita: siipiä, jopa kaksi pyörää. Pyörät näyttävät samankaltaiselta kuin ne, joita Liutyi-lennokeissa käytetään.
Midvolgalla oli iskun aikaan 13 miehistön jäsentä. Mediatietojen mukaan he eivät loukkaantuneet iskussa. Alus on nyt matkalla Turkkiin.
Midvolga 2, jonka kotisatama on Pietarissa, kuuluu Moskovalaiselle varustamolle. Se on ollut otsikoissa aiemminkin törmättyään vuonna 2017 Barcelonan lähellä espanjalaiseen kalastusalukseen. Törmäyksen johdosta kalastusalus upposi ja kaksi sen miehistön jäsentä katosi aaltoihin. Midvolga 2 oli tuolloin matkalla Barcelonasta Egyptin Aleksandriaan lastinaan melassia.
