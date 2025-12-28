Verkkouutiset

Ukraina on ottanut kohteekseen Venäjän hyökkäyskapasiteettia ja taloutta ylläpitäviä kohteita., LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Ukraina iski jälleen venäläiseen öljynjalostamoon

  • Julkaistu 28.12.2025 | 15:13
  • Päivitetty 28.12.2025 | 17:40
  • Sota Ukrainassa
Syzranin öljynjalostamon lisäksi iskut kohdistuivat Venäjän miehittämiin kohteisiin Luhanskin ja Donetskin alueilla.
Ukrainan puolustusvoimat ovat iskeneet Syzranin öljynjalostamoon Venäjän Samaran alueella, uutisoi Ukrinform. Droonien välityksellä tehty ilmaisku johti tulipaloihin alueella. Lisäksi Ukrainan kerrotaan iskeneen useisiin Venäjän sotilaskohteisiin Luhanskin ja Donetskin väliaikaisesti miehitetyillä alueilla.

Ukrainan asevoimat raportoi asiasta Telegramissa.

– Osana pyrkimyksiä vähentää venäläisen hyökkääjän sotilas- ja taloudelllista potentiaalia, joulukuun 28. päivän yön aikana Ukrainan puolustusvoimien yksiköt iskivät Syzranin öljynjalostamoon Venäjän federaation Samaran alueella, tiedotteessa kerrotaan.

Iskujen kohteena olleen laitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 7–8,9 miljoonaa tonnia öljyä. Syzranin öljynjalastaamo on osa Venäjän energiahuoltoa ja osallistuu Venäjän asevoimien huoltamiseen. Vahinkojen laajuutta selvitetään parhaillaan.

Ukrainan puolustusvoimat iskivät myös miehittämättömien alusten varastointi- ja huoltokohteeseen Tšornomorskessa Krimillä, moottoroitujen kiväärijoukkojen rykmentin korjausyksikköön lähellä Antratsytin kylää Luhanskin alueella, ponttoniylityspaikkaan lähellä Nykonorivkaa sekä Shahed-tyyppisten miehittämättömien ilma-alusten varastoon Makiivkassa, Donetskin alueella.

Venäjän tappiot eivät ole vielä selvillä.

 

