Ukraina iski isoon öljynjalostamoon Venäjällä

Ukraina on iskenyt viime yönä Venäjän Kirishin öljynjalostomoon, kertoo Leningradin alueen kuvernööri Alexander Drozdenko. Jalostamo sijaitsee Leningradin alueella, 115 kilometrin päässä Pietarista.
Aiheesta raportoi Kyiv Independent.
Drozdenkon mukaan venäläiset ilmatorjuntajärjestelmät ovat tuhonneet alueella kolme droonia. Loukkaantumisista ei ole raportoitu. Yksi alueelle pudonnut drooni aiheutti tulipalon jalostamolla, mutta se saatiin kuitenkin sammutettua, kertoo kuvernööri.
Alueella asuvien paikallisten videoissa ja kuvissa näkyy suuria räjähdykisiä ja liekkejä öljynjalostamolla. Videoita on jaettu sosiaalisen median kanavilla.
Lisäksi venäläinen opposition uutiskanava Astra on jakanut alueelta väitetysti kuvattua materiaalia. Kyiv Independent ei ole kuitenkaan pysynyt kertomansa mukaan vahvistamaan tietoja toistaiseksi.
Kirishin öljynjalostamo on yksi Venäjän suurimmista jalostamoista, vastaten 6,4 prosentista koko maan kokonaisöljyntuotannosta. Sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on yli 17 miljoonaa tonnia öljyä.
Jalostamo sijaitsee noin 800 kilometrin päässä Ukraina ja Venäjän rajalta. Ukrainan sotilastiedustelu on kertonut iskeneensä jalostamoon jo aiemmin, tämän vuoden maaliskuussa.
Kaksi päivää ennen drooni-iskua, 12. syyskuuta, Ukrainan turvallisuuspalvelu kertoi tehneensä drooni-iskun Primorskin satamaan, joka sijaitsee myös Leningradin alueella. Se on Venäjän suurin öljynlastaussatama Itämerellä.
Tämä isku aiheutti tulipaloja ja keskeytti väliaikaisesti öljynkuljetukset.
Ukraina on kuluneen vuoden aikana tehostanut iskujaan Venäjän öljyteollisuutta vastaan, mikä on pahentanut maata koskevaa polttiainepulaa.
Ukraina on iskenyt erityisesti öljyjalostamoihin, joita se pitää laillisina sotilaskohteina, sillä ne rahoittavat ja ylläpitävät Venäjän sotakoneista, kertoo Kyiv Independent.
An overnight Ukrainian drone strike hit Russia’s second largest oil refinery, Kinef, in Kirishi, Leningrad region. Carried out by Ukraine’s 14th Unmanned System Forces Regiment, the strike targeted a crude oil distillation unit. Kinef processes over 20 million tons annually and… pic.twitter.com/HlRl70cUh6
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 14, 2025