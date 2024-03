Ukraina iskee takaisin: Hyökkäyksiä Venäjällä jopa 1000 kilometrin syvyyteen

Venäjällä viikonloppuna järjestettävät presidentinvaalit ovat lisänneet Ukrainan iskuja Venäjän kriittistä infrastruktuuria kohtaan, arvioi virolaiseversti Tarmo Kundla. Asiasta uutisoi Viron yleisradioyhtiö ERR.

Kundlan mukaan Ukraina pystyy iskemään jopa 1000 kilometrin syvyyteen Venäjän maaperälle. Kundla kuvaa Ukrainan iskuja vaikuttaviksi.

– Tästä poikkeuksellisen tekee hyökkäysten etäisyys jopa 1000 kilometrin syvyyteen Venäjän federaation alueelle ja myös käytetyn kaluston kokonaismäärä, joka kertoo Ukrainan kyvystä osua Venäjän alueella oleviin kohteisiin periaatteessa Volga-joelle asti.

Kundlan mukaan julkisista lähteistä selviää Venäjän öljynjalostuskapasiteetista tuhoutuneen 12 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan Venäjän hyökkäys kuluvalla viikolla on Kundlan mukaan jonkin verran hidastunut. Venäjällä on kuitenkin edelleen aloite ja se on onnistunut pienien maa-alueiden miehittämisessä.

– Ukrainan puolustuksen täytyy, ja Ukraina on selvästikin hankkinut kyvyn, hyökätä onnistuneesti strategisiin kohteisiin Venäjän syvyyksissä, Kundla toteaa.