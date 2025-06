Ukraina irtautuu Ottawan sopimuksesta

Ukraina irtautuu jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta, kertoo Ukrainska Pravda.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi allekirjoitti asetuksen sopimuksesta irtautumisesta tänään sunnuntaina. Ukrainan parlamentin puolustus- ja tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja Roman Kostenko kommentoi asiaa Telegram-kanavallaan.

– Minulle on juuri kerrottu, että presidentti allekirjoitti asetuksen, joka toimeenpanee Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston päätöksen irroittaa valtiomme Ottawan sopimuksesta, Kostenko sanoi.

Kostenkon mukaan sopimuksesta irtautuminen on askel, jota sodan todellisuus on edellyttänyt jo pitkään. Hän huomauttaa, että Venäjä on käyttänyt jalkaväkimiinoja laajasti, niin sotilaita kuin siviilejäkin vastaan.

– Emme voi pysyä sidottuina, kun samaan aikaan vihollisella ei ole mitään rajoituksia, Kostenko linjasi.

Myös Lvivin pormestari Andriy Sadoviy kommentoi asiaa Telegramissa. Hänen mukaansa päätös on vaikea, mutta välttämätön.

– Venäjä heittää satoja tuhansia sotilaita meitä vastaan joka päivä. Meillä on oikeus käyttää kaikkia puolustautumiskeinoja, mukaan lukien miinakenttiä, sotilaidemme ja kaupunkiemme turvaamiseksi, Sadoviy sanoi.

– Turvallisuus kaiken yli.

Seuraavaksi Ukrainan parlamentin on vielä vahvistettava asetus.

Ukraina allekirjoitti Ottawan sopimuksen alun perin vuonna 2005.

Ottawan sopimuksen 20. artiklan mukaan allekirjoittajamaa voi irtisanoa sopimuksen toimittamalla irtisanomiskirjan YK:n pääsihteerille. Tämän jälkeen alkaa kulua kuuden kuukauden aika, jonka jälkeen sopimus ei enää sido allekirjoittajamaata.

Saman artiklan mukaan maan ollessa aseellisessa selkkauksessa irtisanominen astuu kuitenkin voimaan vasta konfliktin päätyttyä. On siis epäselvää, voisiko Ukraina ottaa miinoja käyttöön nykyisen sodan aikana.