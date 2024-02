Ukraina ilmoittaa hyökkääjän kaatuneiden määräksi kahden sotavuoden jälkeen noin 410 000

Näin ollen venäläisiä olisi kaatunut yhteensä noin 409 820 sitten Venäjän hyökkäyksen alun 24. helmikuuta 2022.

Pääesikunta kertoo myös lauantaina kahdeksasta tuhotusta panssarivaunusta, 16 panssaroidusta miehistönkuljetusvaunusta, 23 muusta sotilasajoneuvosta ja 29 erilaisesta tykistöaseesta.

Kaikkiaan Ukraina sanoo hyökkääjän menettäneen sodan aikana 6 542 panssarivaunua, 12 441 panssaroitua ajoneuvoa, 9 981 tykistöasetta, 13 011 muuta sotilasajoneuvoa, 999 raketinheitintä, 684 ilmatorjuntayksikköä ja 1 578 erilaista erikoiskalustoa.

Hyökkääjän sotilaskoneita olisi ammuttu alas tai tuhottu muutoin 340 kappaletta ja 325 helikopteria. Lennokkeja on ammuttu alas 7 681 ja risteilyohjuksia 1 907.

Lisäksi Ukraina kertoo upottaneensa 25 erilaista sota-alusta ja tuhonneensa yhden sukellusveneen.

Omista tappioistaan Ukraina on vaiennut ja ilmoittanut kertovansa ne vasta sodan jälkeen. Varmaa on, että ukrainalaisten kaatuneiden määrä on vähintään kymmeniä tuhansia sotilaita.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2024