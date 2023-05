Ukraina huomauttaa: Tämän Suomi on osoittanut Kremlin uhosta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak sanoo Helsingin Sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan, että Suomen jäsenyys Natossa on tärkeä merkkipaalu niin Euroopan turvallisuuden kuin Ukrainan taistelunkin kannalta.

– Ei ole helppoa pysyä optimistisena, kun pahantahtoinen supervalta on lähettänyt armeijansa tuhoamaan kotimaasi. Mutta ei ole vähiten Suomen ansiota, että Ukraina ottaa kevään vastaan toiveikkaasti ja päättäväisesti, Jermak toteaa.

Hän kirjoittaa Vladimir Putinin hallinnon muistuttavan hämmästyttävän paljon Josif Stalinin Neuvostoliittoa. Molemmat uskoivat valloittavansa pienemmän naapurimaansa nopeasti, mutta tulivat torjutuiksi.

Venäjän hyökkäyksen seurauksena Naton ja Venäjän rajaviiva on jopa kaksinkertaistunut, hän huomauttaa.

– Jos Putin toivoi valloittavansa Ukrainan pitääkseen Naton poissa Venäjän rajoilta, tulos oli juuri päinvastainen. Suomen jäsenyys on kaksinkertaistanut Naton ja Venäjän välisen rajaviivan pituuden. Ruotsin tulossa oleva jäsenyys vahvistaa Euroopan ja Pohjolan turvallisuuspoliittisen paradigman muutoksen, Jermak kirjoittaa.

– Toivomme, että viimeiset esteet Ruotsin jäsenyydeltä poistuvat. Nato-jäsenyys on rauhan paras tae – ei vain Ukrainalle vaan kaikille maille Putinin ohjusten kantoalueella.

Kansliapäällikkö toteaa Ukrainan saavan motivaatiota taisteluunsa länsimaiden tuesta ja siitä, että maa on toivotettu tervetulleeksi Natoon. Puolustusliiton pääsihteeri Jens Stoltenberg on todennut, että Ukrainan paikka on Natossa.

Suomen liittyminen Natoon on Jermakin mukaan opettanut tärkeän seikan Venäjän toiminnasta.

– Riittää, kun katsomme Suomeen nähdäksemme Putinin uhon tyhjyyden. Kun Suomi päätti hakea Naton jäsenyyttä, Kremlistä sinkoili tuttuja varoituksia ”vastatoimista”, mutta kun Suomen jäsenyys vahvistettiin, Putin ei pystynyt kuin tyhjiin latteuksiin. Jos Ukraina liittyy Natoon, Putin menettää tärkeimmän syyn hyökkäykselleen.