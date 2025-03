Ukraina eteni Luhanskissa, yksi kylä vapautettu

Ukraina on edennyt Itä-Ukrainassa Luhanskin alueella ja häätänyt hyökkääjän Nadijan kylästä, uutisoi Kyiv Post.

Vapautettu alue on noin kolmen neliökilometrin kokoinen. Taisteluun kylästä osallistui 3. erillisen hyökkäysprikaati, joka tunnetaan tuttavallisemmin Azov-prikaatina.

Prikaati julkaisi sunnuntaina videon kylästä käydystä 30 tuntia kestäneestä taistelusta. Videolla näkyy prikaatin sotilaita keltaiset tunnistusnauhat hihoissaan, lukuisia taisteluun osallistuneita panssariajoneuvoja sekä kaatuneita venäläissotilaita.

Hyökkäykseen näyttäisi videon perusteella osallistuneen ainakin yksi yhdysvaltalainen M113-miehistönkuljetusvaunu.

Yksikön komentajan Andriy Biletskyn mukaan Nadijan valtaaminen aiheutti Venäjälle aikanaan merkittäviä miehistötappioita. Nyt kylä on jälleen Ukrainan hallussa.

– Nadijan valtaaminen vei viholliselta kaksi kuukautta ja johti käytännössä kahden mekanisoidun rykmentin, 20. armeijan 254. ja 742. rykmentin, tuhoutumiseen, Biletsky kertoo.

Venäjä onnistui valtaamaan noin 25 asukkaan kylän sodan alkuvaiheissa, mutta ukrainalaiset onnistuivat häätämään miehittäjän lokakuussa 2022. Myöhemmin ukrainalaiset joutuivat kuitenkin vetäytymään kylästä uudelleen.

Vielä tammikuussa Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS ylpeili, että venäläisjoukot olivat onnistuneet ”vapauttamaan” kylän.

– Nadijan kylän vapauttaminen oli luonnollista ja odotettua, […] sillä se sijaitsi niin kutsutulla harmaalla alueella, kommentoi venäläinen sotilasasiantuntija Andrei Marotško tuolloin.

Maaliskuun alussa Marotško taas väitti TASS:lle, että Venäjä etenee Nadijan alueella 100-150 metriä päivittäin.

– Kuljemme väistämättä eteenpäin, Marotško linjasi.

