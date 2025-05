Ukraina esitti taas tulitaukoa – Moskovasta törkeä vastaus

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi perjantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätöstä pitää kolmen päivän tulitauko Venäjälle rakkaan toukokuun yhdeksännen päivän tienoilla. Venäjän mielialat toisen maailmansodan päättymisen kunniaksi tulevana perjantaina pidettävän juhlaparaatin ympärillä ovat jännittyneet.

Zelenskyin mukaan myös Yhdysvallat pitää Putinin kolmen päivän tulitaukoa pelaamisena, ja sotatoimien lopettamiseksi olisi tehtävissä enemmänkin.

– Se on vain leikkiä, jolla Putinille annetaan ilmapiiri, jossa hän voi astua esiin eristyksistä 9. toukokuuta ja kaikki tuntisivat olonsa mukavaksi ja turvalliseksi. Ne johtajat, jotka tulevat Kremlin aukiolle, eivät auta Putinia, Zelenskyi viittasi Moskovan paraatiin ukrainalaisen LB:n mukaan.

– Olemme yksinkertaisesti joko sodassa tai Putin osoittaa, että hän on valmis tulitaukoon, sodan päättymisen ensimmäiseen näytökseen. Olemme valmiita aloittamaan ensimmäisenä päivänä. Tai kolmantena tai viidentenä päivänä. Jos hän valitsee päivämääräksi seitsemännen, viis siitä. Seitsemännestä: 30 päivää.

Ukrainalaisen UNN:n mukaan Zelenskyi sanoi myös, että Ukraina ei voi taata Moskovan yhdeksännen päivän paraatin kansainvälisten vieraiden turvallisuudesta. Paraatin ovat osallistumassa vieraina ainakin Kiinan, Serbian, Brasilian, Valko-Venäjän ja Venezuelan sekä muutaman muun maan presidentit sekä Slovenian pääministeri.

– Emme me voi olla vastuussa siitä mitä tapahtuu Venäjän alueella. Turvallisuudesta ovat vastuussa he itse, ja siksi me emme voi taata mitään, Zelenskyi sanoi.

Venäjälle on ominaista lietsoa Ukrainan-vastaista mielialaa, joten Zelenskyin sinänsä itsestäänselvyyden toteava kommentti tulkittiin heti uhkaukseksi. Tulkintaa teki ainakin Venäjän entinen pääministeri ja Putinia presidenttinä tuurannut Dmitri Medvedev.

Medvedev väitti Zelenskyi torjuneen Putinin tulitaukoehdotuksen ja kutsui tätä Telegram-kanavallaan sekopääksi ja mätäpaiseeksi.

– Jos voitonpäivänä tapahtuu todellinen provokaatio, kukaan ei takaa, että toukokuun 10. päivä enää koittaa Kiovassa, törkeyksillä aiemminkin kohua herättänyt Medvedev kirjoitti.