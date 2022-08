Ukkonen vyöryy Suomen yli, salamointi rajua

Tuulivahinkoja aiheuttaneita ukkosia on kehittynyt keskiviikon aikana laajalti Suomen länsiosiin.

Ilmatieteen laitoksen mukaan nopealiikkeinen rajuilma liikkuu parhaillaan koilliseen kohti Oulua. Salamointia kuvaillaan rajuksi.

Rankkasade ja voimakkaat ukkospuuskat ovat mahdollisia. Oulussa mitattiin jo tiistaina paikoin yli 50 millimetrin sadekertymä, kun tavanomainen sademäärä koko elokuun osalta on alueella noin 62 millimetriä.

Forecan mukaan rajut ulkonilmat tulevat moukaroimaan Suomea perjantaihin asti. Ennusteissa on paikoin rankkaa sadetta, joka saattaa aiheuttaa taajamatulvia. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä myös voimakkaita tuulenpuuskia ja rakeita, minkä lisäksi myös trombit ovat mahdollisia.

Sää jatkuu lähipäivinä laajalti erittäin kuumana, vaikka torstaiksi pohjoisessa viileneekin hetkellisesti.

– Näyttää siltä, että tässä on käsillä yksi kesän tähän asti pahimmista ukkostilanteista. Tulossa on paikoin salamointia, rankkaa sadetta, voimakkaita ukkospuuskia, rakeita, ehkä trombejakin. Kyseessä on siis laajalti reipas ukkostilanne, rajukin sellainen, Forecan meteorologi Jenna Salminen toteaa.