Uimahalleissa outo ilmiö – MTV: Kaappeja lukitaan muiden puolesta

Espoon uimahallien pukukaappien lukitusjärjestelmästä on paljastunut aukko, jota on käytetty hyväksi kiusanteossa. Asiasta kertoo MTV Uutiset.

Leppävaaran uimahallissa käynyt Satu Kaksonen joutui erikoiseen tilanteeseen pukuhuoneessa, kun kaksi lasta yritti kesken riisuutumisen lukita hänen käyttämänsä kaapin.

Taustalla on uimahallien kaappijärjestelmä, jota on käytetty tahallaan väärin. Uimahalleissa on käytössä rannekkeella toimiva lukitusmekanismi, jossa kuka tahansa pukuhuoneeseen päässyt voi lukita minkä tahansa kaapin.

– Olin juuri laittanut kassini kaappiin ja riisuutumassa, kun kaksi tyttöä juoksi kaapilleni. Isompi heistä yritti rannekkeellaan painaa kaapin lukitusnappia, vaikka kielsin sitä ääneen, Kaksonen kertoo MTV:lle.

Kaksonen kertoo myöhemmin keskustelleensa asiasta paikallisten nuorten kanssa. He vahvistivat, että kyse on nuorison keskuudessa yleisesti tiedossa olevasta juonesta. Sen motiivina on joko kiusanteko tai varkausyritys.

Myös eräs toinen uimahallissa käynyt nainen kertoo joutuneensa vastaavanlaiseen tilanteeseen.

Espoon kaupungille on annettu palautetta asiasta. Leppävaaran uimahallin liikuntapaikkamestari Arto Järvinen ei kommentoinut MTV:lle yksittäistapauksia, mutta vahvisti järjestelmän toimintaperiaatteen.