FBI:n entinen johtaja saattoi uhata somessa Donald Trumpin henkeä

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n entinen johtaja James Comey on joutunut BBC:n mukaan salaisen palvelun tutkinnan kohteeksi.

Syynä on Instagramissa julkaistu kuva, jonka on tulkittu yllyttävän väkivaltaan presidentti Donald Trumpia kohtaan.

Comey oli julkaissut kuvan simpukoista, jotka oli aseteltu muodostamaan numerot 8647.

Jotkut ovat nähneet kuvassa Trumpin henkeä uhkaavan piiloviestin. Numero 86 on amerikkalainen slangitermi, joka viittaa jonkin hylkäämiseen, poistamiseen tai jopa tappamiseen. Numeron 47 on tulkittu viittaavan siihen, että Donald Trump on Yhdysvaltain 47. presidentti.

Useat republikaanit, kuten sisäisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem ja Trumpin poika Donald Trump Jr., ovat väittäneet Comeyn viestineen väkivaltaista uhkaa Trumpia kohtaan.

Comey on kiistänyt väitteet uhkailusta. Hän myös poisti julkaisunsa Instagramista.

– En tajunnut, että jotkut yhdistävät nuo numerot väkivaltaan, Comey kirjoitti.

– Se ei tullut mieleeni, mutta vastustan kaikenlaista väkivaltaa, joten poistin julkaisun.

While President Trump is currently on an international trip to the Middle East, the former FBI Director puts out what can clearly be interpreted as “a hit” on the sitting President of the United States—a message etched in the sand.

This is deeply concerning to all of us and is… pic.twitter.com/RF0Dl3t1JF

— Taylor Budowich (@Taylor47) May 15, 2025