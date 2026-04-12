Donald Trumpilta tulikivenkatkuinen uhkaus

– Siinä se, kokous meni hyvin, useimmista kohdista sovittiin, mutta ainoa asia, jolla todella oli merkitystä, eli ydinaseet, ei ollut, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa Truth Socialissa.

Hänen mukaansa ”Yhdysvaltain laivasto, maailman parhain, aloittaa välittömästi kaikkien Hormuzinsalmeen saapuvien tai sieltä poistuvien alusten saarron”.

– Jossain vaiheessa saavutamme ”kaikkien sallitaan mennä sisään, kaikkien sallitaan mennä ulos” -periaatteen, mutta Iran ei ole sallinut sitä vain sanomalla: ”Tuolla jossain saattaa olla miina”, josta kukaan muu kuin he itse eivät tiedä, Trump jatkaa.

Hän nimeää tämän maailmanlaajuiseksi kiristykseksi, ”eikä maiden johtajia, erityisesti Yhdysvaltojen, koskaan kiristetä”.

– Olen myös määrännyt laivastomme etsimään ja pysäyttämään jokaisen kansainvälisillä vesillä olevan aluksen, joka on maksanut tullin Iranille. Kenelläkään, joka maksaa laittoman tullin, ei ole turvallista kulkua avomerellä. Alamme myös tuhota iranilaisten salmeen asettamia miinoja. Jokainen iranilainen, joka ampuu meitä tai rauhanomaisia ​​aluksia, syöstään HE***TTIIN!

Trump kirjoittaa, että Iran tietää paremmin kuin kukaan muu, miten lopettaa tämä tilanne, joka on jo tuhonnut heidän maansa.

– Heidän laivastonsa on mennyttä, heidän ilmavoimansa ovat mennyttä, heidän ilmatorjunta- ja tutka-aseensa ovat hyödyttömiä, (Ruhollah) Khomeini ja useimmat heidän ”johtajistaan” ovat kuolleet, kaikki heidän ydinaseambitioidensa vuoksi. Saarto alkaa pian.

– Muut maat osallistuvat tähän saartoon. Iranin ei sallita hyötyä tästä laittomasta kiristyksestä. He haluavat rahaa ja, mikä tärkeämpää, he haluavat ydinaseita. Lisäksi, sopivana hetkenä, olemme täysin ”lukittuja ja ladattuja”, ja armeijamme viimeistelee sen vähäisen, mitä Iranista on jäljellä, uhkaa Trump.