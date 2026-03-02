Uhka jatkuu: Lisää drooneja kohti Kyprosta

EU-puheenjohtajamaa Kypros on lykkäämässä seuraavaa EU-ministerikokousta drooniuhan takia. Asiasta kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR. Tämä johtuu siitä, että Britannian lentotukikohtaan Akrotirissa osui eilen illalla drooni. Sotilaslennokkia on kuvailtu ”Shahed-tyyppiseksi” esimerkiksi Kyproksen presidentin Nikos Christodoulides sivuilla julkaistussa tiedotteessa. Vaikka Shahed-lennokit ovat tulleet suomalaisille tutuiksi viime vuosina Ukrainasta jossa Venäjä niitä käyttää, on Shahed alun perin nimenomaan Iranin kehittämä itsemurhalennokki. Venäjä valmistaa Ukrainassa käyttämänsä shahedit Iranilta hankkimallaan lisenssillä.

Maanantaina päivällä drooniuhka Kyproksella on jatkunut. Paikallisen Philenewsin mukaan Akrotirin tukikohdassa liikehdintä on ollut vilkasta, ilmahälytyssireenit ovat soineet ja hävittäjiä on noussut ilmaan. Philenewsin mukaan tukikohtia evakuoidaan ja henkilöstölle on lähetetty viesti, jossa puhutaan ”jatkuvasta turvallisuusuhasta”. Philenewsin mukaan Iranin vallankumouskaartia myötäilevät iranilaismediat väittävät, että Akrotirin tukikohdan suuntaan olisi laukaistu ballistisia ohjuksia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Puoliltapäivin evakuoitiin myös Páfosin kansainvälinen lentokenttä. Yhdysvaltojen lähetystö Nikosiassa julkaisi sivuillaan kansalaisilleen varoituksen, jossa kehotetaan välttämään sotilaallisten tai hallintorakennusten lähellä oleskelemista ja pysyttelemään sisätiloissa rakennusten alimmissa kerroksissa.

Suomen ulkoministeriö on julkaissut maanantaina Kyproksen-matkustustiedotteen oheen lisätietoja. Ulkoministeriö kertoo sunnuntai-iltaisesta drooni-iskusta ja huomauttaa, että vaikka tilanne Kyproksella on muuten rauhallinen, voivat Lähi-idän alueelliset jännitteet heijastua saarelle. Ulkoministeriö kehottaa seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotteita ja sekä saarella oleskelevia tekemään ulkoministeriölle matkustusilmoituksen.

Alkuiltapäivästä Kyprosen presidentinkanslian viestintäpäällikkö Konstantinos Letymbiotis kertoi viestipalvelu X:ssa, että kaksi Akrotirin suuntaan lentänyttä droonia saatiin torjuttua ajoissa.