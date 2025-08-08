Tyrmäys väitteelle hoitotyöstä: Tutkimusnäyttöä ei ole

Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa otettiin kantaa lehdessä keskiviikkona julkaistuun artikkeliin, jossa toimittaja kirjoitti hoidon tarpeen arvioinnin menneen Helsingissä jo liiallisuuksiin. Alkuperäisessä jutussa kerrottiin hoidon tarvetta arvioivien sairaanhoitajien toimivan kuulustelevina portinvartijoina, jotka päättävät siitä, kuka saa hoitoa ja kuka ei.

Mielipidekirjoituksessa hoidontarpeen arviointia puolustetaan. Sen kerrotaan olevan päivystysasetuksen alle kirjattu, velvoittava toimenpide.

– Tavoitteena on varmistaa, että potilas saa oikeaa hoitoa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan – sekä se, että päivystyksen rajalliset resurssit riittävät niitä todella tarvitseville.

Kirjoittajat korostavat, että kyseessä on lain määrittelemä, tutkimusnäyttöön perustuva prosessi, jonka toteuttaa koulutettu ja laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, kuten sairaanhoitaja, ensihoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. He nostavat myös esiin, että sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee hoidon perusteet, joiden pohjalta organisaatiot ja johtavat lääkärit hyväksyvät ammattilaisten noudattamat ohjeistukset.

Kirjoittajat toivovat, että jatkossa vastaavissa jutuissa myös asiantuntijalausunnoille annettaisiin enemmän tilaa.

– Toivomme valmiiksi kuormittuneen terveydenhuollon ammattilaisille työrauhaa ja arvostusta heidän tekemästään arvokkaasta työstä, he päättävät kirjoituksensa.

Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen kommentoi mielipidekirjoitusta viestipalvelu X:ssä. Hän puuttuu erityisesti, kohtaan, jossa kerrotaan hoidon tarpeen arvioinnin viemisen lakiin perustuneen tutkimusnäyttöön. Näin ei hänen mukaansa kuitenkaan ole.

– Hesarin mielipidekirjoituksessa väitetään, että hoitajan tekemä hoidon tarpeen arvio perustuisi tutkimusnäyttöön. Näin ei todellakaan ole, vaan käytäntö vietiin 2000-luvun alussa lainsäädäntöön ihan puhtaalta mutu-pohjalta. Mitään kunnon tutkimusnäyttöä hoidon tarpeen arvioinnin hyödyistä ei senkään jälkeen ole saatu. Päivystyksen triage – jota itsekin olen tutkinut – on ihan eri prosessi, Lehtonen kirjoittaa.