”Tyranni on syrjäytetty” – Syyrian kapinalliset julistivat voiton

Kapinallisjoukot Syyriassa ovat julistaneet pääkaupunki Damaskoksen ”vapaaksi”.

Maan hallitsijan Bashar al-Assadin hallituksen joukot ovat vetäytyneet kaupungista. Assad on mediatietojen mukaan paennut. Asiasta kertoi muun muassa Wall Street Journal.

– Damaskoksen kaupunki on vapautettu, tyranni Bashar al-Assad on syrjäytetty ja kaikki epäoikeudenmukaisesti pidätetyt vangit on vapautettu hallinnon vankiloista, kapinalliset tiedottivat Syyrian valtion TV-lähetyksessä.

Damaskoksen ja Homsin asukkaat ovat juhlineet kaduilla.

Syyrian pääministeri Mohammad Ghazi al-Jalali on kertonut olevansa valmis yhteistyöhön minkä tahansa kansan valitseman johdon kanssa.

Kapinallisjoukot ovat edenneet alle kahdessa viikossa Syyrian läpi kohdaten vain vähän tyytymättömien hallituksen joukkojen vastustusta.