Työväenpuolueen kannatus romahti Britanniassa

Iso-Britannian työväenpuolueen kannatus on laskenut roimasti kuluneen vuoden aikana. Vielä vuosi sitten heinäkuussa järjestetyissä vaaleissa puolue sai murskavoiton vaalisloganilla ”Lopetetaan kaaos!”. Aiheesta kertoo Sunday Times.

Iso-Britannian Tuoreen More in Common -ajatushautomon tekemän kyselyn mukaan 72 prosenttia briteistä pitää pääministeri Keir Starmerin hallitusta vähintään yhtä kaoottisena kuin sitä edeltänyttä konservatiivihallitusta. Peräti 37 prosenttia kansasta arvioi sen olevan jopa sekavampi.

Yhtenä syynä kannatuslaskulle on puolueen sisäinen kiista, jonka aiheutti sosiaaliturvalain peruminen. Tapahtuman seurauksena valtiovarainministeri Rachel Reeves murtui kyyneliin parlamentissa.

Luottamus Starmeriin on romahtanut: hänen nettosuosiolukunsa on viimeismmän, heinäkuussa tehdyn mittauksen mukaan -43, mikä on alhaisin kannatuslukema koko hänen kautensa aikana. Puolueen kannatus on tippunut -37:ään.

Hallituskautensa alussa sekä Starmerin että hänen johtamansa työväenpuolueen nettosuosioluku oli +10.

Samaan aikaan Reform UK-puolueen nousu uhkaa sekä konservatiiveja että työväenpuoluetta. Uusimman vaalimallinnuksen mukaan Reform UK saattaisi voittaa jopa 290 paikkaa, mikäli vaalit käytäisiin nyt. Tämä paikkamäärä tekisi siitä suurimman puolueen parlamentissa.

Jos vaalit käytäisiin nyt, työväenpuolue menettäisi 285 paikkaa ja jäisi 126:een. Yhä useampi äänestäjä näkee puolueen sisäisesti jakautuneena, ja vain 18 prosenttia uskoo Starmerin hallitsevan joukkojaan.

Talouspaineet, vero-odotukset ja epäselvä linja ovat syöneet kansalaisten luottamusta entisestään.