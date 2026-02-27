Työväenpuolueelle rökäletappio Britanniassa – pääministerin asema uhattuna

Britannian pääministerin Keir Starmerin työväenpuolue on kärsinyt rökäletappion tärkeiksi luokitelluissa täytevaaleissa Suur-Manchesterissa sijaitsevassa Gorton ja Dentonin vaalipiirissä. Kyseessä oli avoimen parlamenttipaikan täyttäminen, uutisoi Brittimedia.
Paikan voitti vasemmistolaisen vihreän puolueen ehdokas. Vaalipiiri on ollut perinteisesti työväenpuolueen hyvin vahvaa kannatusaluetta.
Perjantaina julkistettujen tulosten mukaan vihreiden ehdokas sai 40,7 prosenttia äänistä. Vaalipiiriä on pidetty lähes vuosisadan ajan työväenpuolueelle ’varmana paikkana’.
Eräiden asiantuntijoiden mukaan tulos voi viitata Britannian perinteisen kaksipuoluejärjestelmän murenemiseen, sillä toiseksi vaaleissa sijoittui populistisen ja maahanmuuttovastaisen reformipuolueen ehdokas.
Työväenpuolue sai rökäletappion ja jäi täytevaaleissa kolmanneksi. Puolue sai vaalipiirissä vuoden 2024 parlamenttivaaleissa yli puolet äänistä.
Vihreä puolue on asemoitunut vaihtoehdoksi työväenpuolueelle ja väittää työväenpuolueen loitonneen joistakin aiemmin ajamistaan arvoista.
Valtiotieteilijä John Curtice kutsui tulosta ”maanjäristysmäiseksi hetkeksi”, joka viestii siitä, että Britannian politiikan tulevaisuus näyttää epävarmemmalta kuin missään vaiheessa toisen maailmansodan jälkeen.
Vaalitulos lisää entisestään paineita vaikeuksissa olevaa pääministeri Starmeria kohtaan. Pääministeriä on vaadittu eroamaan työväenpuolueen kannatuksen romahtaessa ja kohujen jatkuessa.
Kohun on aiheuttanut muun muassa maan entisen Yhdysvaltain-suurlähettilään Peter Mandelsonin pidätys sen jälkeen, kun Mandelsonin yhteydet seksuaalirikollisena tuomittuun Jeffrey Epsteiniin paljastuivat. Starmer oli nimittänyt Mandelsonin Yhdysvaltain-suurlähettilääksi viime vuonna.
Vihreiden voiton myötä puolueella on Britannian parlamentin alahuoneessa viisi paikkaa. Alahuoneessa on kaikkiaan 650 paikkaa. Työväenpuolueella on tällä hetkellä 404 edustajaa.
Starmer syytti vaalituloksen jälkeen vihreitä kovin sanoin.
– Varoitamme vihreiden muodostamasta riskistä, jossa äänestäjien jyrkästi vastustamat äärilinjaukset, kuten kaikkien huumeiden laillistaminen tai Natosta eroaminen, toteutuvat. Riskinä on, että edistyksellisten äänten jakautuminen mahdollistaa reformipuolueen nousun keskeltä ohi, pääministeri totesi työväenpuolueen kansanedustajille lähettämässään kirjeessä.