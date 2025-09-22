Työttömille tulossa uusi etuus

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen yleistukilaista.

Yleistuki on ensi vaiheessa työttömän työnhakijan uusi sosiaaliturvaetuus, joka korvaa Kelan maksaman työmarkkinatuen ja peruspäivärahan.

Esityksen mukaan yleistukea maksetaan, jos työttömällä työnhakijalla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai hänen ansiopäivärahakautensa olisi päättynyt ja hänellä olisi taloudellisen tuen tarve. Yleistuki olisi tänä vuonna suuruudeltaan nykyisen työmarkkinatuen, työttömän peruspäivärahan ja ansiopäivärahan perusosan tasoinen eli 37,21 euroa päivältä.

Yleistuen saaminen edellyttäisi taloudellisen tuen tarvetta eli yleistuki olisi tarveharkintainen etuus. Tarveharkinta tarkoittaa sitä, että nykyisen työmarkkinatuen tavoin ansiotulojen lisäksi myös muut tulot vaikuttavat yleistuen suuruuteen tulorajan ylittävältä osalta. Tällaisia muita tuloja olisivat esimerkiksi vuokratulot ja muut pääomatulot. Työtulojen noustessa yleistuki vähenisi tasaisesti eli yleistuen saajan ansiotulot soviteltaisiin kuten työttömyysturvassa nykyisin. Nykyisin jokainen tienattu euro pienentää maksettavaa työttömyysetuutta 50 senttiä.

Hallituksen esityksen mukaan yleistuen myöntää ja maksaa Kela, joka valmistelee niin sanottua yhden hakemuksen mallia. Siinä asiakas voi hakea työttömyysetuuden eli jatkossa yleistuen ja asumistuen samalla hakemuksella. Tulevaisuudessa yhden hakemuksen mallia on tarkoitus laajentaa muihinkin etuuksiin.

Yleistukeen liittyy aktivointijakso, jonka tarkoituksena on estää työttömyyden pitkittymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Erityisesti tavoitteena on lyhentää nuorten työttömyysjaksoja. Aktivointijaksolla työnhakijalle järjestettäisiin palveluprosessiin kuuluvia tapaamisia lähtökohtaisesti paikan päällä työvoimaviranomaisen toimipisteessä. Tapaamisissa painotettaisiin työttömyyden pitkittymisen syiden selvittämistä ja työnhakijan ohjaamista tarpeellisiin palveluihin. Alle 25-vuotias työnhakija osallistuisi aktivointijaksolle saatuaan yleistukea 8 kuukautta ja 25 vuotta täyttänyt saatuaan yleistukea 1,5 vuoden ajan.

Yleistukilain on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2026.

Sosiaaliturvaa uudistetaan vaiheittain

Hallitus toteuttaa perusturvan uudistuksen, joka parantaa työnteon kannattavuutta, sujuvoittaa sosiaaliturvaa ja yksinkertaistaa etuuksia.

Ensimmäisessä vaiheessa yleistuki yksinkertaistaa työttömän sosiaaliturvaa korvaamalla työmarkkinatuen ja peruspäivärahan. Seuraavassa vaiheessa jatketaan perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä sekä nykyisten asumisen tukien sisällyttämistä asteittain yleistukeen.

Hallituksen mukaan tavoitteena on, että tulevaisuudessa yleistuki sisältää perusosan elämiseen, asumisosan asumiseen ja harkinnanvaraisen osan viimesijaiseksi turvaksi.

Yleistuen ensimmäistä vaihetta on ollut valmistelemassa sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, THL:n ja Kelan asiantuntijoita.