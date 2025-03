”Työterveyshuollon purku ei ole suomalaisen työntekijän edun mukaista”

Kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén ja Mia Laiho vastustavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) esitystä monikanavarahoituksen purkamisesta.

THL julkaisi maanantaina 10. maaliskuuta tutkimuksen hyvinvointialueiden tilanteesta kaksi vuotta sote-uudistuksen jälkeen. Tutkimuksessa nostetaan jälleen esille kysymys monikanavarahoituksen purkamisesta. Monikanavarahoituksen purkaminen tarkoittaisi muun muassa nykymuotoisen työterveyshuollon purkua.

– Työterveyshuollon piirissä on noin 90 prosenttia palkansaajista. Kokoomus puolustaa palkansaajan oikeutta työterveyteen. Valtaosan sen kuluista maksaa työnantajat ja minusta on äärettömän tärkeää, että työnantajat ovat suoraan mukana rahoittamassa työntekijöidensä terveyttä. On työntekijöiden etu, että työnantajat ovat itsekin taloudellisesti ja toiminnallisesti sitoutuneita työntekijöidensä hyvinvointiin, Sirén toteaa tiedotteessa.

Sirén muistuttaa, että työolojen kehittämisen ja työterveydenhuollon kautta työnantajilla on parhaat edellytykset lyhentää sairauspoissaoloja ja ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä.

– Terveydenhuollon tarpeet lapsilla, työikäisillä työntekijöillä, opiskelijoilla ja senioreilla ovat erilaisia. On siksi ihan perusteltua, että meillä on kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto ja työterveyshuolto. Työn terveellisyyden ja työkyvyn edistäminen ovat työterveyshuollon ydinosaamista, Laiho sanoo.

– Kokoomus haluaa, että työterveydenhuoltoa kehitetään entisestään, jotta se palvelee suomalaisten terveyttä vieläkin paremmin. Esimerkiksi TYÖOTE-toimintamalli tulee jalkauttaa kaikilla hyvinvointialueilla. Mallissa vahvistetaan julkisen terveydenhoidon ja työterveydenhuollon välistä työnjakoa. Sillä voidaan tutkitusti lyhentää sairauspoissaoloja, mistä hyötyvät niin työntekijät, työnantajat kuin koko yhteiskunta, Laiho muistuttaa.

Laihon mielestä uusien hallinnollisten muutosten aika sote-järjestelmässä ei ole nyt, kun sote-palvelut ovat vasta uudistumassa hyvinvointialueilla.

– Työterveyshuolto toimii nykyisellään hyvin. Sen purkaminen ei ole viisasta eikä suomalaisen työntekijän edun mukaista, Sirén päättää.