”Työntekoa ei kuulu verottaa kuin se olisi haitallista”

Useat oppositiopuolueet ovat esitelleet vaihtoehtobudjettinsa tämän viikon aikana. Vaihtoehtonsa ensi vuoden budjetiksi ovat esittäneet niin keskusta, vasemmistoliitto, vihreät kuin SDP.

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mukaan yksikään niistä ei pysty esittämään uskottavaa vaihtoehtoa Petteri Orpon (kok.) hallituksen politiikalle. Blogikirjoituksessaan hän käy tiiviisti läpi kolmen oppositiopuolueen esittämät vaihtoehdot nykyiselle politiikalle.

Ensimmäiseksi Heinonen kiinnittää huomiota SDP:n vaihtoehtobudjettiin. Hän huomauttaa, että SDP peruisi talouskasvun kannalta kaikista parhaat uudistukset, ja esittää tilalle kasvun kannalta kaikista huonoimpia keinoja.

Heinosen mukaan SDP:n budjetti on yllättäen kuitenkin varsin vasemmistolainen.

– SDP esittää muun muassa arvonnousuveroa, mikä tällaisessa tilanteessa olisi myrkkyä kasvupääomille, mutta demarit esittävät myös merkittävää yritysverotuksen kiristämistä pk-yrityksiltä, mutta myös marginaaliveroasteiden kiristämistä, perintöverojen kiristämistä, energiaverojen kiristämistä ja päälle vielä maankäytön muutosmaksua, joka olisi siis myös veroluonteinen maksu.

Heinonen huomauttaa, että tällaiset yrittäjyyden ja yritysverotuksen ja myös kasvupääoman verotuksen kiristämiset olisivat parhaita keinoja talouskasvun tukahduttamiseen.

– Maailman kireimpiin kuuluvien marginaaliveroasteiden pääministeri Petteri Orpon hallituksen nyt päättämän poistamisen SDP sen sijaan peruisi, vaikka juuri se on asiantuntijoiden mukaan yksi parhaimmista keinoista talouskasvun vauhdittamiseksi. Ja itseasiassa yksi niistä veromuutoksista, joka mikä suurimmalla todennäköisyydellä itse itsensä rahoittaisi.

Heinonen muistuttaa, että Ruotsissa esimerkiksi muutamassa vuodessa tällainen korkeimpien verojen viiden prosenttiyksikön leikkaus rahoitti itsensä 120 prosenttisesti.

– Eli pienemmällä verotuksella saatiin valtion kassaan kruunuja selvästi enemmän.

Lopputulemana SDP:n vaihtoehdosta voidaan Heinosen mukaan todeta, että puolue peruisi talouskasvun kannalta kaikista parhaat uudistukset ja esittäisi tilalle kasvun kannalta huonoimpia keinoja.

– Arvon Antti Lindtman, työntekoa ei kuulu verottaa kuin se olisi haitallista.

Seuraavaksi Heinonen käy läpi vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetin. Sen arvovalintoja Heinonen kuvailee käsittämättömiksi.

– Korkeasta työttömyydestä meitä koko ajan arvosteleva ja syyttävä puolue siis puheenjohtajansa Minja Koskelan (vas.) johdolla siis lisää vaihtoehtobudjetillaan työttömyyttä. Arvio perustuu eduskunnan riippumattoman tietopalvelun arvioon, jonka mukaan vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti lisäisi työttömyyttä 64 700 henkilöllä suhteessa nykyisen hallituksen esitykseen, Heinonen huomauttaa.

Lisäksi vasemmistoliitto esittää yhteensä 6,4 miljardin euron veronkiristyksiä. Vasemmiston verenkiristykset iskivät jo 4 500 euron kuukausiansioihin.

– Tämä aiheuttaisi samaa kuin kumppanipuolue SDP:nkin toimet eli pääomapakoa ja osaajien maastamuuttoa.

Hyvää arvosanaa Heinoselta ei saa myöskään vihreiden esittämä vaihtoehtobudjetti. SDP:n ja vasemmistoliiton tapaan sekin oli mukana viime vaalikaudella Sanna Marinin (sd.) hallituksessa.

Heinosen mukaan vaihtoehtobudjetissa maksajia olisivat työntekijät, yrittäjät ja eläkeläiset. Lisää rahaa suhteessa hallituksen budjettiin vihreät osoittaisivat opiskelijoille ja pitkäaikaistyöttömille.

– Kysyä pitää, että kumpikohan resepti tässä taloustilanteessa toimii paremmin?

Hänen mukaansa vihreiden politiikan keskiössä on peruuttelu ja veronkiristykset.

– Ymmärränkin hyvin, että Vihreät eivät ole lainkaan laskeneet, kuinka heidän vaihtoehtonsa vaikuttaisi maamme veroasteeseen. Esityksellään vihreät ottavatkin itselleen vasemmiston ykköspuolueen paikan. Vihreät ajavat siis vielä hullumpia ajatuksia verotuksen progression kiristämiseen kuin vasemmistoliitto.

Lopuksi Heinonen ottaa esille myös keskustan esittelemän vaihtoehtobudjetin. Puoluetta Heinonen kutsuu ”edellisen vihervasemmistohallituksen tuki- ja pönkäpuolueeksi”, sillä ilman keskustan mukana oloa punavihreä Marinin hallitus ei olisi saanut enemmistöä eduskunnassa.

Keskustan vaihtoehdosta Heinonen sanoo suoraan, ettei olisi koskaan kehdannut esitellä ”näin onnetonta paperia”.

– Pahoittelut suorat sanat. [Antti] Kaikkosen johtaman keskustan talouspoliittinen uskottavuus on heidän vaihtoehtobudjettinsa perusteella valitettavasti pyöreä nolla.

Heinosen mukaan keskusta vaihtoehtobudjetti on kaikin puolin täynnä ilmaa ja johtaisi vain rajuun lisävelkaantumiseen. Puolue esittäisi menolisäyksiä muun muassa perumalla hallituksen verouudistuksia.

– Pettymyksekseni joudun toteamaan, että Kaikkosen keskusta ei tunnu ottavan julkisen talouden tilannetta tosissaan. Säästöpäätöksiä perutaan isossa määrin, velanottoa kiihdytetään ja yrittäjien verotusta kiristetään. Keskustan vaihtoehtobudjetti on kuin vastaus SDP:n ja Lindtmanin hallitustunnustelupaperiin. Keskustan vastaus on, että ”totta kai tulemme samaan hallitukseen ja meille käy vasemmistolainen talouspolitiikkaa ja velkarahaa osaamme varmasti jakaa”, Heinonen toteaa.

Vaihtoehdossaan keskusta lisäisi valtion menoja ja keventäisi veroja karkeasti vähintään noin seitsemän miljardia euroa. Samalla sopeutustoimia esitetään vain 2,6 miljardin euron edestä.

– Velkaa keskustan vaihtoehdossa tankattaisiin siis kuin Marinin hallituksen pahimpina vuosina. Tämä on erikoista velkajarruun ja muka julkisen talouden tasapainottamiseen sitoutuneelta puolueelta. Puheet ja teot eivät kohtaa.