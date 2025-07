Työntekijät vähenevät koko maassa

Työntekijämäärä väheni kesäkuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 2,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Seuratuista toimialoista eniten laskivat majoitus- ja ravitsemisala, henkilöstövuokraus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Maantieteellisesti tarkasteltuna työntekijämäärät vähenivät kaikilla alueilla Suomessa.

Suhdanneindeksi on laskenut yhtäjaksoisesti jo melkein kaksi vuotta.

Kesäkuussa työntekijämäärä väheni 2,1 prosenttia ja toukokuussa tasan kaksi prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Seuratuista toimialoista vain asiantuntijapalveluiden työntekijämäärä kasvoi hieman (0,2 prosenttia), kun taas kaikki muut alat olivat laskussa. Suurinta väheneminen oli majoitus- ja ravitsemisalalla, jossa työntekijämäärä väheni 6,6 prosenttia, henkilöstövuokrauksessa jonka työntekijämäärä väheni 5,7 prosenttia sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa joiden työntekijämäärä väheni 5,2 prosenttia. Myös rakentamisen heikko kehitys jatkuu. Alan työntekijämäärä laski kesäkuussa 3,8 prosenttia.

– Huomionarvoista on, että vaikka pitkäaikaistyöttömistä enemmistö on tilastollisesti ollut miehiä, nyt työntekijämäärä on vähentynyt erityisesti naisvaltaisilla aloilla ja työttömyyden uhka on niillä kasvanut. Ilmarisen työuraindeksin mukaan terveys- ja sosiaalipalvelut ovat yli 80-prosenttisesti naisvaltainen ala, ja majoitus- ja ravitsemisalallakin naisten osuus on yli 60 prosenttia, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen tiedotteessa.

Työntekijöiden määrä väheni kaikkialla Suomessa. Eniten se väheni Itä-Suomessa (2,5 prosenttia) ja vähiten Länsi-Suomessa (0,3 prosenttia). Etelä-Suomessa työntekijöitä oli kesäkuussa vuoden 2024 kesäkuuhun verrattuna 2,3 prosenttia vähemmän ja Pohjois-Suomessa 1,5 prosenttia vähemmän.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin laskettavat kymmenen toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.