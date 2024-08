Työn ja vapaa-ajan tasapaino koetaan hyväksi

Suomalainen työn ja vapaa-ajan tasapaino on maailman seitsemänneksi ja Euroopan viidenneksi paras, kertoo rekrytoinnin asiantuntijayritys Remoten tuore tutkimus.

Suomalainen työelämän ja vapaa-ajan tasapaino keräsi tutkimuksessa 71,55 pistettä. Suurin mahdollinen pistemäärä oli 100. Paras työelämän ja vapaa-ajan balanssi löytyy Uudesta-Seelannista, jonka pistemäärä oli 80,76. Mitalisijoille ylsivät myös Irlanti (77,89) sekä Belgia ja Tanska (73,45), jotka jakoivat pronssisijan.

Suomi on Pohjoismaiden välisessä vertailussa toisena, sillä Norja (70,85) ylsi yhdeksänneksi ja Ruotsi (65,35) 14:nneksi. Tutkimuksen mukaan Suomessa työn ja vapaa-ajan hyvälle tasapainolle edellytyksiä luo muun muassa vahva koulutusjärjestelmä, terveydenhuollon saatavuus ja laatu, talouden tila sekä sitoutuminen ihmisoikeuksiin. Lisäksi Suomessa on enemmän vuosilomapäiviä ja lyhyempi työviikko (keskimäärin 34,43 tuntia) kuin vertailun monissa muissa maissa.

Tutkimuksessa oli mukana maailman 60 bruttokansantuotteeltaan suurinta maata, minkä takia esimerkiksi Islanti ei ole raportissa mukana. Tutkimuksessa vertailtiin vuosilomien määrää, vanhempainvapaaseen ja sairauslomiin liittyviä säädöksiä, minimipalkkaa, terveydenhuoltojärjestelmää, viikkotyötuntien määrää sekä maiden onnellisuuden astetta, turvallisuutta ja tasa-arvoa. Suomi oli kärjessä vuosilomapäivien määrässä ja sairausloma-ajan palkanmaksussa.

– Suomi on valittu seitsemän kertaa putkeen maailman onnellisimmaksi maaksi, joten vahva työelämän ja vapaa-ajan tasapaino ei tule yllätyksenä. Työn ja vapaa-ajan tasapaino on vuonna 2024 edelleen yksi keskeisimmistä työelämän kysymyksistä, ja tutkimuksemme tulokset osoittavat, että tasapainon kehittämisessä on vielä työtä tehtävänä. Työntekijät esimerkiksi arvostavat työyhteisöjä, joissa käsitellään suoraan työuupumusta ja stressiä aiheuttavia kysymyksiä, ja edistetään kestävää työelämää, Remoten HR-johtaja Barbara Matthews avaa Suomen hyvää sijoitusta tiedotteessa.

Eurooppa korostuu listalla, sillä 23 parhaan maan joukossa on peräti 19 eurooppalaista maata. Listan häntäpäästä löytyvät muun muassa Nigeria, Etiopia, Irak ja Yhdysvallat. Yhdysvaltain edelle ylsivät muun muassa Kiina, Bangladesh, Qatar ja Venäjä.