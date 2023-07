Työministeri Ylelle: Irtisanomisen järjestelmä pitää saada selkeämmäksi

Työministeri Arto Satonen (kok.) sanoo Ylen 8 Minuuttia -ohjelman haastattelussa, ettei näe työsopimuslain muutoksessa vaaraa sille, että muutos lisäisi epävarmuutta aloilla, joilla on jo ennestään solmittu määräaikaisia työsopimuksia.

– Tässä kyllä helpotetaan alle vuoden määräaikaisten työsopimusten solmimista, mutta samaan aikaan siinä puututaan myös ketjutukseen, Satonen sanoo.

– Eli suuri syy näiden määräaikaisten sopimusten isoon määrään on se, että saman tyyppistä työtä on ketjutettu vuosia eteenpäin, ja tarkoitus on tässä samassa yhteydessä nyt sitten muuttaa myös tätä ketjutukseen liittyvää kysymystä.

Hänen mukaansa ei ole toivottava tilanne, että on monta määräaikaista työsopimusta peräjälkeen ilman perustetta. Siksi ketjutusta pyritään pienentämään.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa todetaan, että ”irtisanomisperusteen sääntelyä muutetaan niin, että työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy”. Satonen sanoo, ettei tällä ole tarkoitus heikentää työntekijän irtisanomissuojaa, vaan ennen kaikkea selkeyttää järjestelmää.

Nykyjärjestelmässä on Satosen mukaan ollut hankala määrittää, milloin irtisanominen on laillinen ja milloin ei.

– Olisi äärimmäisen tärkeää, että molemmilla puolin pöytää tiedetään, että onko irtisanominen laillinen ja millä ehdoilla, ministeri toteaa.

– Ennen kaikkea kyse on siitä, että järjestelmä pitää saada selkeämmäksi. Nyt työnantajat ja työntekijät eivät oikein tiedä, missä se raja menee.