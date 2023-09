Työmarkkinoilla on nyt kiusallinen ongelma – ”Aletaan puhua jo tuntuvasta kasvusta”

Heinäkuussa työllisenä oli 62 000 ihmistä vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, mutta Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan luvuista selvittiin säikähdyksellä.

Nyt työllisyys on palanut kasvuun ja elokuussa työllisenä oli 45 000 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyys on kuitenkin noussut kuin huomaamatta ja voidaan puhua jo tuntuvasta kasvusta.

Avoimien työpaikkojen määrä on korkea, mutta se ei ole vain hyvä uutinen, sillä sitkeästi avoinna olevat paikat kertovat Keskuskauppakamarin mukaan myös työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmista.

Työllisenä oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2 662 000 henkeä, mikä on 45 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille oli elokuussa 77,8 prosenttia ja perinteinen 15–64-vuotiaiden työllisyystrendi oli 74,1 prosenttia.

– Viime kuussa koettiin melkoinen säikähdys, kun heinäkuun työllisyys tippui yllättäen rajusti. Nyt näyttää siltä, että kyse oli yksittäisestä huonosta kuukaudesta, eikä rajumman työllisyyden laskujakson lähtölaukauksesta, sanoo Appelqvist tiedotteessa.

Tällä hetkellä työllisyyttä kannattelevat naiset. Miehiä oli elokuussa työllisenä 4000 vähemmän kuin vuosi sitten, mutta naisten työllisyys kasvoi 49 000 hengellä. Miehet työskentelevät tyypillisemmin suhdanneherkillä toimialoilla, kuten rakentamisessa, teollisuudessa ja logistiikassa.

Työttömänä oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 192 000 henkeä, mikä on 5000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysteen trendilukema oli 7,2 prosenttia. Alimmillaan työttömyysasteen trendi oli vuoden 2022 keväällä 6,5 prosenttia, eli nousua on kertynyt asteittain jo 0,7 prosenttiyksikköä. Kesällä työttömyysasteen trendi on kuitenkin pysytellyt paikallaan.

– Työttömyyden nousu on tullut hitaasti, vähän kuin huomaamatta. Mutta kokonaisuudessaan aletaan puhua jo varsin tuntuvasta kasvusta, Appelqvist kertoo.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin elokuussa 64 700. Kaikkiaan haettavana oli 114 400 työpaikkaa, mikä on jopa 61 000 vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.

– Suhdanteen viileneminen ilmenee selkeimmin avoimien työpaikkojen määrän alenemisessa. Historiallisesti ajatellen tarjolla olevien työpaikkojen määrä on silti edelleen melko korkea.