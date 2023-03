Työeläkevarat laskivat viime vuonna 17 miljardia euroa

Suomalaisten työeläkevarat laskivat yhteensä 17 miljardia euroa vuoden 2022 aikana. Varoja oli vuoden päättyessä 238 miljardia, kertoo Työeläkevakuuttajat Tela.

Laskua aiheutti inflaation myötä kohonnut korkotaso, joka osui sekä korko- että osakesijoitusten arvostuksiin. Vuoden viimeisellä neljänneksellä lasku taittui.

Vaikea maailmantilanne näkyi sijoitusmarkkinoilla ja suomalaisissa työeläkesijoituksissa viime vuoden aikana.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiamarkkinoiden heilunta ja inflaation nousu loivat merkittävää epävarmuutta sijoitusmarkkinoille. Maailmantilanteesta huolimatta suomalaiset eläkevakuuttajat selvisivät vuodesta verrattain pienillä tappioilla, kuvaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne.

Työeläkevarojen nimellistuotto koko vuodelta oli 5,9 prosenttia miinuksella. Reaalituotto, joka ottaa huomioon inflaation kokonaistuottoa vähentävänä tekijänä, painui -13,8 prosenttiin. Osakesijoitusten tuotot olivat vuoden aikana keskimäärin reaalisesti -16 prosenttia, korkosijoitusten -14,7 prosenttia, kiinteistösijoitusten -5,2 prosenttia ja vaihtoehtoisten sijoitusten tuotot -6,3 prosenttia.

– Työeläkesijoitukset on hajautettu sekä omaisuuslajikohtaisesti että maantieteellisesti. Hajauttaminen loiventaa tappioita, mistä oli hyötyä erityisesti viime vuonna. Maailman keskeisten osakeindeksien vuosituotot olivat nimellisesti 15–30 prosenttia pakkasella, Koivurinne kertoo tiedotteessa.

Ei vaikutusta eläkkeiden rahoituspohjaan

Koivurinteen mukaan vuosi 2022 oli heikoin sitten finanssikriisin. Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä osakemarkkinoilla oli kuitenkin pientä nousuvirettä, minkä seurauksena eläkevarat kasvoivat noin miljardin.

– Varojen heilahtelu on normaali osa sijoitustoimintaa, kun kokonaissalkusta yli puolet on sijoitettu osakemarkkinoille. Vuonna 2022 nähty eläkevarojen lasku on juuri tällaista vaihtelua, eikä se vaaranna työeläkkeiden rahoitusta, sanoo Koivurinne.

– Viime vuodet ovat koronasta huolimatta olleet kasvun aikaa työeläkevaroille. Kasvu on ollut pitkälti osakemarkkinoiden hyvien tuottojen ansiota.

Edellisvuosien hyvät sijoitustuotot näkyvät edelleen myös yksityisalojen työeläkevakuuttajien vahvana vakavaraisuutena.

Sijoitusten merkitys kasvaa – lisää tehoja?

Koivurinteen mukaan varojen ja sijoitustoiminnan merkitys työeläkkeiden rahoituksessa on väestörakenteen muutoksen takia kasvamaan päin.

Hän huomauttaa, että kerättävät työeläkemaksut eivät ole enää vuosiin riittäneet kattamaan vuosittaista eläkemenoa. Nykyisin noin viidesosa yksityisalojen eläkkeistä rahoitetaan varoista ja niiden tuotoista. Osuus kasvaa tulevina vuosikymmeninä.

– Yhteiskunnalliseen keskusteluun on noussut kysymys siitä, voisiko työeläkkeiden rahoitusta parantaa lisäämällä eläkevarojen sijoitusriskiä eli sijoittamalla entistä enemmän osakkeisiin. Tämä vaatisi muun muassa yksityisalojen työeläkevakuuttajia koskevan vakavaraisuuskehikon kehittämistä, Koivurinne sanoo.

– Osana eläkejärjestelmän kehittämistä on tärkeää pohtia keinoja saada työeläkesijoituksista enemmän irti. Samalla on syytä tunnistaa, että mitä enemmän otetaan riskiä, sitä enemmän varojen määrä vaihtelee lyhyellä aikavälillä, hän jatkaa.

– Työeläkkeiden rahoituksen parantamisessa sijoitustuottojen avulla on kyse hyvin pitkäjänteisestä työstä, ja työn hedelmiä korjataan vasta vuosikymmenten kuluttua, Koivurinne korostaa.