”Suomalainen hakaristi leimataan natsitunnukseksi”

– Olemme saaneet lukea lehdistä, että ilmavoimat ovat päättäneet luopua hakaristitunnuksen käytöstä lipuissa ja tunnuksissa. Kuulin tästä hankkeesta jo tovin sitten, mutta pidin asiaa tornihuhuna. Valitettavasti huhu näyttää pitävän paikkansa, kirjoittaa Petteri Leino Uuden Suomen blogissaan.

Leino toimi Aliupseeriliiton puheenjohtajana 2003-2015 ja puolustusministerin Jussi Niinistön (ps.) erityisavustajana 2015-2019. Myös Jussi Niinistö on jakanut viestipalvelu X:ssä Leinon kirjoituksen todeten, että ”ei heikkohermoisille”.

Leino toteaa, että missä Neuvostoliitto ja valvontakomissio kotimaisen vasemmiston tuella eivät kyenneet muuttamaan suomalaisten historiakäsitystä ja perinteitä, siinä nykyinen tympeä ilmapiiri onnistuu.

– Ajan henki, joka käsittääkseni lähti liikkeelle Yhdysvaltojen yliopistokampuksilta, on vallannut jo puolustusvoimien ja erityisesti ilmavoimien päättävät henkilöt.

Leino huomauttaa, että sinällään ei ole kyse aivan uudesta ilmiöstä.

– Jo vuonna 2017 – Kim Jäämeren ollessa ilmavoimien komentaja – ilmavoimien esikunnan joukko-osastotunnuksesta poistettiin hakaristi. Istuin samassa autossa, kun silloinen puolustusministeri Jussi Niinistö kysyi kuulemalleen huhulle vahvistusta. Jäämeren selitystä kuunnellessa tunsin myötähäpeää.

Leino muistuttaa historiasta, että nuorsuomalainen puolue kävi Suomen ensimmäisiin eduskuntavaaleihin (vuonna 1907) teemalla liukuva pinta, jossa kritiikin kärki osoitti Venäjän sortotoimenpiteet hyväksyneisiin vanhasuomalaisiin.

– Teeman idea oli, että asioita vyörytetään pikkuhiljaa, alkaen vähemmän kipeistä toimista, siirtyen koko ajan kovempiin keinoihin. Liukuvalla pinnalla ei ole enää paluuta. Kun olet antanut pikkusormen, se vie kohta koko käden ja lopulta koko ruumiin, hän kirjoittaa.

Leino katsoo, että olemme jälleen liukuvalla pinnalla.

– Eugen Schauman on nykyään terroristi, vapaussota sisällissota, jatkosodan erillissota on muuttunut Saksan liittolaisuudeksi (vaikka liittolaissopimusta ennen heinäkuuta 1944 ei ole löytynyt) ja suomalainen hakaristi leimataan natsitunnukseksi. Elämme synkkää, historiaa vääristävää aikaa, jossa omaa kansallista kulttuuria ja perinnettä ei puolusteta. Ulkoa saatu palaute on ratkaisevampi kuin oma historiamme.