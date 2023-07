Twitter muutti nimensä ja logonsa

Sosiaalisen median palvelu Twitter on muuttanut nimensä ja logonsa X:ksi. Muutos astui voimaan maanantaina kello 12 jälkeen iltapäivällä Suomen aikaa.

Palvelun uusi X-kirjainta muistuttava logo näkyy verkkosivuston vasemmassa yläkulmassa. Samalla se korvaa palvelun aiemman lintua muistuttaneen logon.

Muutoksesta tiedottaa palvelussa X:n toimitusjohtaja Linda Yaccarino. Palvelun omistaja, miljardööri Elon Musk ilmoitti jo eilen sunnuntaina suunnitelmistaan uudistaa ja nimetä palvelu uudelleen.

Musk on julkaissut palvelussa myös kuvan, jossa X:n uusi logo on valaistuna yrityksen pääkonttorin seinään.

Uuden nimen ja logon käyttöönotto on osa Muskin suunnitelmaa uudistaa palvelua täysin.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023