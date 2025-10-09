Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Sateinen Helsingin Kauppatori 6. lokakuuta. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Tuulinen viikonloppu kääntää sään viileämmäksi

  • Julkaistu 09.10.2025 | 15:33
  • Päivitetty 09.10.2025 | 15:33
  • Sää
Päivälämpötilat jäävät alkuviikolla etelässäkin alle 10 asteen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ilmatieteen laitoksen tuoreen ennusteen mukaan sää jatkuu vaihtelevana ja epävakaisena, mutta viilenee selvästi viikonlopun aikana.

Seuraava sadealue saapuu Suomeen lännestä jo torstai-iltana ja liikkuu perjantain kuluessa maan yli itään. Perjantaina päivällä sää kuitenkin jo poutaantuu ja muuttuu laajalti aurinkoiseksi suuressa osassa maata. Lämpötila on etelässä 10–13 astetta, muualla 5–10 astetta.

Lauantaiksi Suomeen saapuu lännestä uusi matalapaine, joka vaikuttaa Suomen säähän useamman päivän ajan. Matalapaineen reitti kulkee maan keskiosien yli itään, ja sen yhteydessä lännen ja luoteen välinen tuuli voimistuu varsinkin maan lounaisosassa jopa vaarallisen voimakkaaksi.

– Auringon lämmittävän vaikutuksen takia tuuli on voimakkaimmillaan keskipäivällä, jolloin puuskien odotetaan aiheuttavan jonkin verran tuulivahinkoja, arvioi tiedotteessa ylimeteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta.

Maan itä- ja pohjoisosassa tuuli on selvästi heikompaa, mutta lauantaipäivä on siellä varsin sateinen ja kolea. Länsi- ja Pohjois-Lapissa on sen sijaan enimmäkseen poutaista ja osin aurinkoista, ja myös maan länsiosassa on tuulisessa säässä osin aurinkoista.

Lämpötila nousee vielä lauantaina etelässä ja lännessä paikoin 10 asteen yläpuolelle, muualla lämpötila on 4–9 astetta.

Sunnuntaina ja osin vielä maanantaina matalapaine jää Suomen etelä- ja itäpuolelle. Suomessa vallitsee tällöin varsin voimakas pohjoisvirtaus ja sää kylmenee. Etenkin sunnuntai on tuulinen lähes koko maassa ja sateinen varsinkin maan itäpuoliskolla.

Maanantaina sateita voi vielä tulla paikoin etelässä, kun taas pohjoiseen alkaa vahvistua lännestä korkeapaineen selänne. Lämpötilat jäävät päivällä etelässäkin alle kymmenen asteen ja pohjoisessa paikoin alle viiden asteen. Yöt kylmenevät selvästi kuitenkin vasta tiistaina pohjoisesta alkaen.

– Viilenemisestä huolimatta ensi viikon sää näyttää olevan lämpötiloiltaan vuodenaikaan nähden varsin tavanomainen, Nyman sanoo.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)