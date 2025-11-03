Tuttu nettiyhteys katoaa, viimeiset suljetaan vuoden lopussa

Internetiin liittyvä kirjainlyhenne ADSL jää pian historiaan, verkko-operaattori Elisa tiedottaa. Viimeiset yhteydet sulkeutuvat vuoden lopussa.

Syynä on teknologian kehitys ja ADSL:n käytön merkittävä väheneminen. Kupariverkkoon perustuvalla ADSL-teknologialla, joka toi netin koteihin 1990-luvun lopulla, on Elisan mukaan enää toistakymmentä käyttäjää.

Elisa toi ADSL-yhteyden suomalaisten saataville vuonna 1999. 2000-luvun alussa se syrjäytti hitaammat modeemiyhteydet ja ISDN:n, nousten suosituimmaksi laajakaistatekniikaksi Suomessa.

ADSL mahdollisti ensimmäistä kertaa laajamittaisen pääsyn internetiin suomalaiskodeissa. Sen maksiminopeudet, noin 20 megabittiä sekunnissa, riittivät aikanaan pankkiasiointiin, verkkoselailuun ja jopa varhaisten verkkopelien pelaamiseen. Teknologiaa voidaan pitää merkittävänä rajapyykkinä digitalisaation historiassa – se toi netin kaikkien ulottuville.

Aika ajoi ADSL:n ohi

2000-luvun alun tarpeet ovat kuitenkin kaukana nykyisestä arjesta. Etätyö, suoratoisto, kodin verkkoa hyödyntävät laitteet, videopuhelut, pilvipalvelut ja onlinepelaaminen vaativat huomattavasti enemmän kaistaa ja luotettavuutta. Nykyiset 5G- ja valokuituyhteydet tarjoavat useiden satojen megabittien ja jopa 10 gigabitin tiedonsiirtonopeuksia, jotka vastaavat tämän päivän vaatimuksiin.

Elisa muistuttaa, että internet ei ole enää vain lisäpalvelu, vaan olennainen osa koteja. Suomalaiset hoitavat asioita, katsovat elokuvia, pelaavat verkossa ja tekevät töitä kotoa käsin koko perheen voimin, mikä edellyttää nopeaa ja vakaata yhteyttä.

Elisa ja muut operaattorit ovat viime vuosina panostaneet voimakkaasti sekä valokuitu- että 5G-verkon laajentamiseen. Nykyään 5G-verkko kattaa yli 96 prosenttia suomalaisista.

Vaikka ADSL on teknologiana väistymässä, sen rooli suomalaisen verkkoyhteiskunnan rakentamisessa on Elisan mukaan kiistaton.

– Se oli ensimmäinen askel kohti nykyistä digitaalista arkea, jossa nopea ja luotettava nettiyhteys on yhtä tärkeä kuin sähkö tai vesi, Elisa tiivistää tiedotteessa.