Tutkimusryhmä työstää lihankorvikkeita – Makutestejä ravintoloissa

Food System Innovations organisaation alaisuudessa toimivan Nectar-tutkimusryhmän päämääränä on aikaansaada niin hyviä lihaa korvaavia tuotteita, että ne maistuvat myös lihansyöjille, kertoo The Guardian.

– Kuluttajien ensisijainen kriteeri on maku, joten menestyäkseen näiden kasvisvaihtoehtojen on oltava hyvänmakuisia. Tähän mennessä lihankorvikkeet eivät ole täysin vastanneet kuluttajien odotuksia, sanoo Nectaria koordinoiva Caroline Cotto.

Nectar järjestää makutestejä mahdollisimman luonnollisissa olosuhteissa. Esimerkiksi Manhattanilla sijaitsevassa Orion Grill- ravintolassa.

Lähestymistapaa pidetään toimivampana verrattuna kliinisiin laboratorio-olosuhteisiin, sillä tarkoitus on esitellä tuote tavalla, joka vastaa mahdollisimman hyvin todellista tilannetta kuluttajan elämässä.

– Autenttisessa tilanteessa tarjoillaan kokonainen annos, jossa testituote on osana yhdessä esimerkiksi tomaattikastikkeen ja spagetin kanssa.

Tämä nähdään parempana tapana verrattuna tilanteeseen, jossa tuote tarjoiltaisiin coktail-tikulla yksinään jossakin epätodellisessa ympäristössä eriskummallisella valmistustavalla toteutettuna.

Makutestiin valitut eivät myöskään ole ammattilaisia. Näin tuloksetkin vastaavat paremmin valtaväestöä.

Makutesteissä on saatu kiinnostavia tuloksia. Sokkotestien perusteella sekasyöjät ovat itse asiassa suosineet kasvipohjaisia nuggetteja eläinperäisten sijaan. Vegaanisiin hot dogeihin sen sijaan suhtaudutaan varsin kriittisesti. Hampurilaispihvi, johon on sekoitettu sieniä, on menestynyt testeissä paremmin kuin pelkästään naudanlihasta valmistetut pihvit.

Cotto korostaa, että Nectarin tavoitteena ei ole edistää vain yhtä kasvituotetta valmistavaa yritystä, vaan ylipäätään mahdollistaa siirtymistä eläinperäisistä tuotteista kasvisvaihtoehtoihin. Tavoitteena on kehittää laajempaa valikoimaa ja tarjota uusia ideoita makutesteihin.

Nectar korostaa vastuullista ruoantuotantoa ja ilmastoystävällistä ruoan nauttimista.

– Ruoka on eräänlainen villi kortti, joka määrittää, onnistummeko ilmastonmuutoksen torjunnassa vai emme.

Vaikka esimerkiksi kasvipohjaiset maitotuotteet, kuten manteli- ja kookosmaito, ovat vakiinnuttaneet paikkansa tiettyjen kuluttajien keskuudessa, eivät Nectarin edustajat usko, että lihan korvaamiseen tarkoitetut kasviperäiset vaihtoehdot noin vain nousevat suosioon, saati täysin syrjäyttävät lihatuotteet.

– Päämäärämme ei välttämättä ole korvata lihatuotteita sataprosenttisesti. Pientäkin laskua lihatuotteiden kulutuksessa voidaan pitää ilmaston kannalta myönteisenä.