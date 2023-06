Maanantaisin on suurin riski kuolla sydänkohtaukseen

Tutkimuksen mukaan kuolemaan johtavat sydäninfarktit todennäköisimmin tapahtuvat maanantaisin. Aiheesta uutisoi Times-lehti.

Viiden vuoden ajanjaksolla tehty Irlannissa tehty tutkimus antaa näyttöä siihen, että kuolemaan johtavan sydäninfarkti tapahtuu jopa 13 prosenttia todennäköisemmin maanantaisin. Tutkijat uskovat, että maanantaina saadut sydänkohtaukset johtuvat vuorokausirytmin muutoksista.

Tutkijoiden mukaan on tavallista, että kehon luonnollinen uni-valvekierto eli vuorokausirytmi häiriintyy usein viikonloppuisin. Usein syynä on itsensä hemmottelu sekä myöhään valvominen. Tavanomaiseen arkeen palatessa, aiheutuu kehossa herätystilan myötä korkeampia tulehdustasoja sekä stressihormoneja, jotka voivat laukaista sydänkohtauksen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 10 tuhannen sydänkohtauksen saaneen henkilön potilastietoja. Tutkimuksen potilailla oli vakavin sydänkohtaustyyppi eli ST-nousuinfarkti, joka tunnetaan myös nimellä sepelvaltimotautikohtaus. Käypähoito-sivuston mukaan kohtauksen saavat STEMI-potilaat ovat aina erityisen suuren vaaran potilaita, ja välitön lääke- ja toimenpidehoito on heidän ennusteensa kannalta elintärkeää.

– Olemme havainneet vahvan tilastollisen korrelaation eli yhteyden työviikon alun ja STEMI:n esiintyvyyden välillä, johtava tutkija Jack Laffan kertoo.

Duodecim-lehden mukaan Suomessa sattuu vuosittain noin 40 000 kuolemaan tai sairaanhoitoon johtavaa sepelvaltiomotautikohtausta. Kohtauksen saaneista Suomessa kuolee noin 13 000 ihmistä vuosittain. Sepelvaltimotautikohtauksen todennäköisyys on suurin henkilöillä, joilla jo aikaisemmin on diagnosoitu sepelvaltimotauti tai joille on kasautunut useita sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä, kuten diabetes, dyslipidemia, korkea ikä tai tupakointi.

– Tutkimus lisää todisteita erityisen vakavien sydänkohtausten ajoituksesta, mutta meidän on nyt selvitettävä, miksi tietyt viikonpäivät tekevät niistä todennäköisempiä. Tämä voisi auttaa lääkäreitä ymmärtämään paremmin tätä tappavaa kohtausta, Britannian sydänkeskuksen lääketieteen johtaja Nilesh Samani kertoo.